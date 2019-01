Raúl García ultima la seva arribada a Montilivi

«Continuem amb la necessitat que tenim al carril esquerre. Alguna cosa farem i treballem per tancar alguna incorporació al més aviat possible». Això va dir Quique Cárcel ahir, en una roda de premsa en què, en un principi, al director esportiu no se li podia preguntar pel mercat. Tampoc va dir res que ningú sabés. Ni cap mentida. Fa setmanes que pentina el mercat buscant algun reforç per a una posició coixa i reduïda per les lesions. Amb Mojica i Aday fora de combat, Eusebio ha hagut de fer mans i mànigues en més d'una ocasió per cobrir aquella banda. Ha passat mig gener i no hi ha cap anunci oficial, però molt probablement n'hi haurà ben aviat. El club té entre mans una operació que va per bon camí. Es tracta de Raúl García. Acaba de rescindir el contracte que l'unia amb el Leganés, té 29 anys i les seves característiques s'adapten al que busca el Girona. Això sí, no es tracta del primer nom que Cárcel tenia a la llista. Ni segurament el segon. Encara que per una raó o per una altra, s'han hagut d'anar baixant esglaons per acabar tocant amb la tecla correcta.

Sense massa marge de maniobra en l'aspecte econòmic tot i comptar amb una plantilla ben curta, l'opció de Raúl García és la que més números té d'arribar a bon port. El jugador ara mateix es troba lliure, per la qual cosa arribaria a Montilivi sense cap cost i només se li hauria d'abonar la fitxa. Signaria per al que queda de temporada amb opció a dues més, fins al 2021, tot depenent de si compleix o no les expectatives. La intenció del futbolista, en un primer moment, era la de marxar al Getafe i retrobar-se amb Bordalás, qui ja el va entrenar a l'Alabès. El Leganés li va prohibir fer-ho, com a condició per deixar-lo marxar. També li anava al darrere l'Osca, però finalment l'opció del Girona és la que més patxoca li ha fet. Fonts properes al jugador així ho han confirmat. Forjat a la base del Deportivo, té experiència a Segona B i Segona A, a més de col·leccionar dos ascensos a Primera: un d'ells amb l'Almeria, el 2013, precisament contra el Girona. A la màxima categoria ha jugat 52 partits.