El Girona fa oficial el fitxatge de Raúl García fins al final de temporada

S'ha acabat l'espera. Ha hagut de passar mig mes de gener, però el Girona ja ha enllestit l'esperat fitxatge per reforçar la banda esquerra de la defensa. Una posició perjudicada per les lesions que necessitava a crits una cara nova. L'escollit és Raúl García, el nom del qual apareixia per primer cop el dilluns i era ahir quan la seva arribada es feia oficial per part del club. Signa a cost zero, després de deslligar-se del Leganés, i es vincula per sis mesos, fins al 30 de juny. Això de moment, a l'espera que s'expliqui per quantes temporades més opcionals es quedarà si acaba complint les expectatives.

«S'està treballant i ens vindrà molt bé tenir un jugador que ens reforci el carril esquerre. Necessitem que ens ajudin, tot i que Granell i Valery estan complint a la perfecció. Hi haurà novetats i seran benvingudes». Això deia Eusebio Sacristán al migdia, durant la roda de premsa prèvia al partit d'aquesta tarda al camp de l'Atlètic de Madrid. Poques hores després, el fitxatge de Raúl García es feia oficial. El jugador va aprofitar el dia d'ahir per passar la revisió mèdica pertinent i per viatjar cap a Girona, on s'instal·larà, com a mínim, fins al juny. Avui veurà el partit de Copa per televisió, i no serà fins demà que no viurà el primer entrenament amb els seus nous companys. El mateix dia en què se celebrarà la presentació oficial.

La de Raúl García, un gallec de 29 anys, és la solució als maldecaps que pateix l'equip des de fa mesos. Les lesions de llarga durada de Johan Mojica i Aday Benítez, i també els contratemps físics d'un Carles Planas que no acaba de fer net, havien deixat la banda esquerra de la defensa sense efectius. És per això que Eusebio havia hagut de fer invents per solucionar aquesta carència. Primer, amb Muniesa, tot i que el lloretenc també va acabar a la infermeria. La irrupció de Valery al primer equip i recol·locar Granell han estat les alternatives més utilitzades, però era evident que calia incorporar algú. No es va fer al novembre, quan la Lliga va donar un permís al Girona per fitxar en donar la baixa federativa a Mojica. Només podia arribar un futbolista a l'atur o de la Lliga espanyola i, malgrat tenir alguns noms al damunt de la taula (la d'Iván Alejo, del Getafe, era la més avançada), es va preferir esperar. Ha estat ara, al mercat d'hivern i després de veure com s'escapava alguna primera opció, que s'ha apostat per Raúl García.

Sense minuts al Leganés (5 partits de Lliga i un de Copa), ha rescindit amb el club madrileny. Getafe i Osca li anaven al darrere, però per una cosa o una altra (se li va prohibir marxar cap al Coliseum com a condició per desvincular-se) ha triat Montilivi. Coneix la categoria perquè hi ha jugat 52 partits, encara que també té experiència a Segona A i Segona B.



Una «molt bona opció»

Amb el currículum repassat, va bé parlar amb algú que el pugui conèixer per saber amb més precisió qui és Raúl García. D'ell en parla Marcos Tébar. El madrileny, amb passat a Montilivi i ara apurant la seva carrera a l'Índia, va compartir vestidor amb el defensa gallec uns anys enrere a l'Almeria, a Primera Divisió. El considera una «molt bona opció» per al Girona i ho argumenta. «És un lateral amb recorregut. Un jugador molt treballador, ràpid i també fort, que colpeja molt bé la pilota. Pot oferir també coses interessants en les accions a pilota aturada. Si és per jugar amb quatre al darrere o si és per utilitzar-lo com a carriler, trobo que és una molt bona opció», explica. I continua: «Me n'alegro per ell, perquè és molt bon nano. És bastant tímid al principi, però també és cert que quan vam jugar plegats era bastant més jove».

Una valoració molt semblant a la de Migue González, tota una institució a Montilivi. El coneix del seu pas per l'Alabès, a Segona, i se'n recorda prou bé. «És un molt bon professional i també una molt bona persona. Té recorregut a la banda esquerra i colpeja bé la pilota. Físicament no sé com estarà ara mateix, però el conec i sé que es cuida, per la qual cosa segurament arribarà en bona forma. Me n'alegro, perquè sé que pot ajudar molt el Girona», apunta.