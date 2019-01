"És una injecció anímica que hem d'intentar aprofitar a la lliga"

Al final del partit d'aquest vespre, Eusebio Sacristán no ha amagat la seva satisfacció per haver eliminat l'Atlètic de Madrid i arribar als quarts de final per primer cop en la història del club. "De moment hem de gaudir d'aquest moment i demà ja ens centrarem en el partit contra el Betis i centrar-nos en la lliga, però també expectants per veure qui ens tocarà en la següent ronda", ha dit Eusebio que "és un èxit molt bonic per a la història d'aquest club; hem afrontat bé l'eliminatòria i hem fet el màxim en els dos partits, superant totes les dificultats i gestionant bé els recursos de la nostra plantilla sense oblidar que la lliga és el nostre objectiu prioritari".

De la mateixa manera, Eusebio ha reconegut que "físicament el desgast d'avui ens pot afectar, però també rebem una injecció anímica que ho pot compensar i hauríem d'intentar aprofitar aquesta empenta moral també a la lliga".