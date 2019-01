Eusebio: «Ho hem fet tot perquè ens arribés el premi»

«Bonic» és l'adjectiu, almenys el primer, que va triar Eusebio Sacristán per definir el que acabava de fer el seu equip. No cada dia se signa un 3-3 al Wanda Metropolitano per passar als quarts de final de la Copa. I menys, si ets el Girona. «Bonic per a l'equip i per al club», detallava. Tenia tota la raó. Com a la prèvia, quan havia assegurat que el seu equip tenia «arguments» per lluitar-li l'eliminatòria a l'Atlètic. No només ho va fer, sinó que va sortir-ne vencedor. Desafiant tots els contratemps que pugui suposar aquesta càrrega de partits extra, Eusebio té clar que, tot i que la «prioritat» és la Lliga i que salvar-se és innegociable, ara toca «aprofitar la inèrcia positiva», sobretot a nivell anímic, que suposa per a ell i per a la plantilla el resultat d'ahir.

«Hem encarat molt bé l'eliminatòria amb la intenció de gaudir-la al màxim». Sí, hi va haver esclat de joia al final, però va tocar pencar i patir. «Ho hem fet tot perquè al final ens arribés el premi». I quan deia tot, es referia a tot. «La fe, la insistència i la perseverància han tingut el resultat que volíem», detallava. El 3-3 deixa el Girona als quarts de final. Un escenari que gairebé ningú s'esperava i que suposa dos partits més per a un exigent mes de gener. Això ho haurà d'encarar un vestidor encara curt d'efectius. Res que espanti Eusebio. «El cop anímic és important i esperem aprofitar-lo», deia. Ara toca «gaudir de l'alegria» i no pas pensar en la part negativa. «És molt bonic ser aquí, així que al possible desgast físic, que ja teníem en ment abans del Nadal quan havíem accedit als vuitens, hi hem d'afegir el component anímic i el reforç mental que aquesta classificació suposa. Hem d'aprofitar tot això per veure com competim contra els grans».

Valery, protagonista

Amb només 19 anys i fitxa del filial, Valery Fernández s'està convertint en un dels protagonistes d'aquest Girona. En l'anonimat fins fa quatre dies, la Copa el va posar a l'aparador i la Lliga també l'ha rebut amb els braços oberts. Ahir, titular i notable actuació amb golàs inclòs, que servia per fer pujar l'1-1 al marcador. D'ell en va parlar Eusebio Sacristán, acostumat ja a elogiar-lo a les sales de premsa. «Ha tornat a fer un molt bon partit. Ha demostrat condicions físiques i tècniques i també una gran personalitat. No és fàcil mostrar-se com ho ha fet, atrevint-se, encarant i prenent bones decisions. És molt positiu tot el que està mostrant».

Elogis per a Valery i també per l'actitud dels seus, capaços de sobreposar-se a qualsevol revés. Un d'ells, el 3-2 de Griezmann al tram final que semblava decantar l'eliminatòria a favor de l'Atlètic. «Ens han marcat molt a prop del final en un moment en què no teníem el control i ens estaven dominant. Calia veure què passava. Però l'esperit de l'equip ens ha permès sobreposar-nos als seus gols. Ho hem intentat fins al final amb insistència i només així ha arribat el premi».

Ara toca «gaudir del moment», però sempre tocant de peus a terra. Eusebio no vol que això desviï el vestidor del camí traçat i així ho feia veure. «A partir de demà (avui per al lector) ens hem de centrar en el partit de Lliga amb el Betis. Hem d'enfocar els nostres esforços a gestionar els recursos que tenim. Estem expectants i il·lusionats per veure quin ens toca, això sí, però hem encarat aquesta Copa tenint molt clar que la Lliga és l'objectiu principal». Divendres, sorteig de Copa. I diumenge, al Villamarín.