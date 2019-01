L'acta dona a Borja García el gol decisiu de Doumbia

Per als futbolistes amb poca presència a la Lliga, la Copa sempre representa una bona oportunitat per reivindicar-se. I fer-ho en un escenari imponent com el Wanda Metropolitano, classificant el teu equip per primera vegada a la història per uns quarts de final, t'hauria de donar el teu moment de glòria. Seydou Doumbia, amb un paper residual aquesta temporada (158 minuts en 8 partits a la lliga, amb un únic gol al camp de l'Espanyol), era al lloc indicat en el moment just. A dos minuts del final, quan l'Atlètic ja es veia classificat després de remuntar un 1-2, va posar la punta de la bota per desviar un xut de Borja García després d'una centrada de Pedro Porro. El davanter, que en el partit d'anada a Montilivi va fallar un gol cantat a la segona part, sol davant d'Adán, va ser oportunista per, quan ja ningú hi creia, conduir el Girona on fins ara mai no havia arribat.

Però el gol, almenys en els papers oficials, no va computar-se a l'ivorià. L'acta de Mateu Lahoz el concedeix a Borja, l'autor del remat inicial. La repetició de la jugada deixa clar que Doumbia desvia la pilota, que acaba passant per sota les cames d'Arias i fa inútil l'estirada d'Adán. Era el 3-3, a dos minuts del final, un gol que va córrer a celebrar amb Borja i, tot seguit, amb la resta de companys.

Doumbia tornarà a tenir minuts diumenge a Sevilla contra el Betis. Ahir va sortir de recanvi del Choco Lozano a la segona part, que havia fet dupla atacant amb Stuani. Al Benito Villamarín l'uruguaià no hi serà per acumulació d'amonestacions i Eusebio és probable que el posi a l'onze, al costat de Portu. Després de sis mesos de competició, Doumbia ha sigut un dels homes més qüestionats de la plantilla. Potser encara hi és a temps de guanyar-se l'afició.