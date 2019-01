Un malson per al «Cholo» Simeone que respon al nom de Girona FC

No hi ha manera. A Diego Pablo Simeone, el Girona no se li posa bé. Cinc partits, cinc empats i la seva primera eliminació a la Copa abans de quarts de final des que es va fer càrrec de l'Atlètic de Madrid. La temporada passada, amb Pablo Machín a la banqueta del club de Montilivi, el Girona va sumar dos punts contra els «matalassers» en lliga; i aquesta temporada, amb el canvi de Machín per Eusebio, els tres enfrontaments també han acabat en empat. El més valuós, però, el 3 a 3 d'ahir al Wanda Metropolitano, que deixa el Girona a quarts de final de la Copa per per primer cop en la seva història.

La mala ratxa de Simeone amb el Girona comença en una data història per a l'equip blanc-i-vermell. El de l'estrena a Primera Divisió. El Girona va debutar a la màxima categoria rebent els madrilenys a Montilivi el 19 d'agost del 2017 en un partit que va acabar amb empat a 2 (dos gols de Stuani pels gironins i un de Correa i de Giménez pels madrilenys). Mesos més tard, el 20 de gener, el Girona visita el Wanda Metropolitano i, com anit, en va sortir sense haver de baixar el cap. El partit va acabar amb empat a 1, gràcies a un gol de Granell a vuit minuts per al final que igualava el de Griezzman a la primera meitat. I aquesta temporada, tres empats més. El primer, en la visita de l'Atlètic a Montilivi el 2 de desembre en la catorzena jornada de Lliga: 1-1 amb gols de Stuani i de Ramalho en pròpia porta. A Simeone, però, segur que els dos empats que més li couen són els de l'eliminatòria de Copa que es va resoldre anit a Madrid. L'1-1 de la setmana passada amb el gol del «Choco» Lozano igualant el primer gol de Griezmann; i el 3-3 de fa només unes hores amb el Girona protagonitzant una gesta que fins ara tampoc s'havia atrevit a fer mai a l'Atlètic en el Wanda: marcar-li tres gols.