Una nova gesta per presumir de ser del Girona

El Girona jugarà la setmana vinent els quarts de final de la Copa. Un èxit històric sense precedents a la història del club de Montilivi i només superat al futbol gironí ara fa 17 anys pel Figueres arribant a les semifinals on va caure davant el Deportivo de Corunya després que, en les rondes prèvies, l'equip que entrenava Pere Gratacós hagués eliminat Terol, Barça (amb un gol de Kali Garrido a la pròrroga), Osasuna, Novelda i Còrdova. Demà, a les cinc de la tarda, el Girona coneixerà el seu rival en una ronda que es jugarà en les dues properes setmanes i en la qual, a banda dels gironins, hi seran València, Getafe, Sevilla, Madrid i els guanyadors de les tres elimatòries que es resoldran avui: Reial Societat-Betis, Espanyol-Vila-real i Barça-Llevant.

I si, ara fa 17 anys, el Figueres va viure la seva gesta a la Copa sense deixar de mirar mai, amb el cor mig encongit, a la classificació d'una lliga, la de Segona B, on no anava gens sobrat de punts; el Girona ha arribat als quarts de final de la Copa gairebé demanant perdó per fer-ho. Amb bona part de l'entorn qüestionant-se si «no seria millor deixar la banda per centrar-se a la Lliga», l'equip d'Eusebio ha estat capaç de deixar fora de la Copa els grans equips del futbol europeu. Un Atlètic que jugarà els vuitens de final de la Champions League contra el Juventus, ahir campió de la Supercopa d'Itàlia, però que en aquesta mateixa ronda el Girona ha fet fora d'una competició en la qual Simeone no ha mostrat cap símptoma de no donar-li valor. Mentre que Eusebio ha apostat per les rotacions, tant a l'anada com en la tornada, i ahir va alinear Stuani de sortida perquè està sancionat per jugar diumenge al camp del Betis, el tècnic argentí s'ha limitat en els dos partits a posar Adán sota els pals en el lloc de l'habitual Jan Oblak i a esperar ahir fins a la segona part a treure Griezmann. Simeone ha provat d'eliminar el Girona emprant totes les seves armes i se n'ha tornat a quedar amb les ganes. Des de l'ascens del Girona a Primera Divisió, l'Atlètic de Madrid de Simeone s'hi ha enfrontat cinc vegades i no l'ha pogut guanyar mai. Els cinc partits sempre han acabat amb empat. Els dos de la temporada passada amb Pablo Machín a la banqueta; i els tres d'aquesta amb Eusebio amb la cirereta que els dos últims empats a la Copa han portat el Girona a quarts de final.