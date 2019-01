Quique Cárcel creu que "hi ha un alt percentatge que Stuani renovi"

El director esportiu del Girona, Quique Cárcel, ha passat revista aquest matí al programa El món a RAC-1 sobre l'actualitat del Girona, només unes hores després d'haver fet història classificant-se per primera vegada pels quarts de final de la Copa. Cárcel també ha parlat del cas Stuani, que aquesta setmana s'ha vinculat a l'òrbita del Barça. En aquest particular ha estat contundent: "crec que hi ha un alt percentatge que renovi", ha assegurat.

Sobre els blaugranes el director esportiu del Girona també diu que no vol enfrontar-se de cap manera als de Valverde a la següent ronda de la Copa, en cas que avui remuntin un 2-1 al Llevant: "Estan per damunt de la resta d'equips i et poden provocar molt desgast". "No he rebut cap trucada sobre Stuani ni tinc cap coneixement de res. Vull que continuï. Queden encara dies de mercat, però crec que ell té ganes de seguir fent créixer el club. És un jugador brutal", ha afegit novament sobre el futur del golejador uruguaià.

Sobre si fitxaran algun jugador més abans que tanqui el mercat d'hivern ha explicat: "Quan veus que tots els components donen rendiment i hi ha tan bon ambient, un ha de saber transmetre que confies en els que hi són i que no estàs pensant en una altra cosa". En aquest sentit ha advertit que tot i l'alegria d'haver passat als quarts de la Copa al Girona li espera una segona meitat de temporada molt dura. "El dubte de la salvació hi serà fins al final", ha destacat, vista la igualtat que hi ha a la lliga.

"L'ascens a Primera va ser el moment més difícil d'assolir, però allò d'ahir gairebé frega aquella fita", ha afegit Quique Cárcel per valorar l'espectacular partit del Girona al Wanda Metropolitano per acabar passant a quarts de la Copa amb un 3-3 davant l'Atlètic de Madrid després de l'1-1 de Montilivi.