Simeone: «El Girona ha estat molt intel·ligent»

En un partit «bonic» i «clàssic de Copa», l'Atlètic de Madrid va caure eliminat. Més d'hora del que, teòricament, s'espera. Un cop per a Diego Simeone, que va aparèixer amb cara de pocs amics a la sala de premsa del Wanda. Va parlar d'un Girona «intel·ligent», que va saber jugar molt «bé» les seves cartes, i que es va aliar amb la «contundència» per endur-se el botí. «Ho hem donat tot, però el 3-3 ens ha fet molt de mal», resumia. Va marxar satisfet per l'actuació dels seus, però no pas amb el resultat. «Ho hem donat tot. La intenció sempre ha estat la de guanyar. A vegades es juga bé però no es passa ronda. Jo prefereixo jugar malament i classificar-me sempre», confessava.

En cap moment va voler parlar d'un mal partit del Girona, al qual ni de bon tros va veure clarament inferior a l'Atlètic. «Ells han fet un bon partit. Ja van competir bé a l'anada i han entès que aquí havien d'intentar defensar per tal de no encaixar gols. Han jugat de manera molt intel·ligent. Hem de felicitar-los i, nosaltres, aprendre dels errors».