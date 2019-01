Cárcel: "El Madrid és favorit però el punt d'il·lusió existeix"

El director esportiu del Girona FC, Quique Cárcel, ha assegurat aquest divendres després de conèixer que el Reial Madrid serà el seu rival en els quarts de final de la Copa del Rei que els blancs són el "favorit", si bé tenen un punt de "il·lusió "per haver eliminat en vuitens a l'Atlètic de Madrid.

"El Madrid és favorit, té una plantilla de moltíssims jugadors, però hem eliminat l'Atlètic i el punt d'il·lusió existeix, però tenint humilitat", va assegurar als mitjans després del sorteig.

Cárcel, irònic, va assegurar que els sortejos estan complicant la vida al Girona. "Ens ho estan posant difícil. Després d'haver passat contra l'Atlètic de Madrid, un dels grans de Laliga, ara ens toca el Madrid. És bonic, per a nosaltres és un somni ser aquí, és històric per al club", ha manifestat.

"Que et toqui el campió d'Europa tres vegades seguides és una cosa espectacular el poder viure-ho i intentar competir. És clar que és difícil enfrontar-te al Madrid i pensar que tens opcions. Estem molt centrats en el nostre gran objectiu, la Lliga, però estem en un moment de somni i de molta alegria, els futbolistes s'ho estan creient i el cos tècnic fent una gran feina ", ha al·legat.

Per això, ha assegurat que malgrat no veure favorits i malgrat prioritzar Laliga, aniran a competir. "El partit d'anada al Bernabéu pot marcar l'eliminatòria, intentarem sortir amb un bon resultat per Montilivi i que la nostra afició pugui viure una nit de somni", ha manifestat.