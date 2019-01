El Girona posa a la venda les entrades del partit de tornada

El Girona FC ja ha posat a la venda les entrades del Girona-Madrid que es jugarà a Montilivi la darrera setmana de gener corresponent a la tornada dels quarts de final de la Copa del Rei. Fins el dilluns vinent a les 12 del migdia, els abonats del club tenen preferència per adquirir les seves localitats.

Aquests són els preus:



Gols: 25 euros

Preferent: 30 euros

Preferent Coberta: 30 euros

Tribuna: 35 euros



Els seients dels abonats que no hagin activat el seu carnet abans del dilluns a les 12 quedaran alliberats per a aquest partit. Passat aquest termini serà necessari comprar una entrada com la resta de públic no abonat. Per al públic general, els preus de les entrades seran els següents: