Els socis pagaran entre 25 i 35 euros per veure el duel contra el Madrid a Montilivi

Pocs instants després de conèixer-se que el Reial Madrid seria el rival als quarts de final de la Copa del Rei, el Girona va fer públics els preus pel partit de tornada de l'eliminatòria a Montilivi. Els abonats del Girona pagaran -la Copa no està inclosa al carnet- entre 25 i 35 euros per veure el partit de tornada dels quarts de final de la competició contra el conjunt blanc. Un matx que encara no té ni data; i si res canvia, no se sabrà fins que els quatre enfrontaments de l'anada s'acabin. En aquest sentit, i tal com va passar en el partit de vuitens contra l'Atlètic, tots els abonats que vulguin anar-hi i asseure's la seva localitat hauran d'activar el carnet a través de la plana web del club, fent el pagament que els correspongui. El termini per activar els carnets s'acaba dilluns al migdia (12.00). Els abonats que no hagin activat el seu carnet abans d'aquesta data perdran el dret sobre el seu seient, que serà alliberat.

A partir de dilluns al migdia, s'obrirà la venda per al públic en general inclosos els socis, no abonats. Cal destacar que aquest cop els abonats no tenen dret a comprar preferencialment cap entrada més que no sigui la seva. És a dir, si volen comprar més localitats ho hauran de fer a partir de dilluns. Això sí, podran fer-ho al mateix preu. A més a més, els socis que no siguin abonats també podran comprar entrades a partir de dilluns al migdia als mateixos preus.

En canvi, els preus de les entrades s'incrementaran considerablement, entre un 50 i un 60%, per al públic que no sigui soci. Els gols passaran a costar 50 euros, la preferent, 55; la preferent coberta, 60 i la tribuna 75. El club confia que Montilivi registrarà una bona entrada independentment del resultat que pugui endur-se l'equip del partit d'anada a Madrid. Serà el quart enfrontament oficial entre ambdòs equips, amb el record encara fresc del 2-1 el curs passat.