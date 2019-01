Les entrades per veure el Girona-Barça, exhaurides

Si Montilivi no s'omple diumenge vinent, dia 22 (1/4 de 5), per veure el Girona-Barça faltarà ben poc. El Girona va anunciar ahir que ja no queden entrades a la venda i que les úniques localitats disponibles pel partit són de la classe VIP als diversos sectors de l'estadi. El club fa una crida als abonats que no puguin assistir al partit que alliberen el seu seient. D'aquesta manera, hi haurà noves entrades a la venda i el soci en traurà rendiment si finalment es ven.

El partit es jugarà finalment a Montilivi després de tota la polseguera que va generar-se arran de la possibilitat que la Lliga el dugués als Estats Units per promocionar la competició. Tant el Girona com el Barça van donar-hi el seu vistiplau però finalment Javier Tebas va optar per aturar la proposta veient la negativa de diferents institucions i organismes.