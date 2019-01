El Girona vol seguir fent història a la Copa sense descuidar la lliga

El Girona coneixerà aquesta tarda (17.00) quin serà el seu rival als quarts de final de la Copa. L'equip d'Eusebio és un dels vuit millors equips de la competició, en què tots els supervivents són ja de Primera divisió. La Ciutat del Futbol de Las Rozas serà l'escenari del sorteig, on l'equip d'Eusebio quedarà emparellat amb algun d'aquests set rivals: València, Getafe, Sevilla, Betis, R. Madrid, Espanyol o Barça (o Llevant, en cas que prosperi avui la reclamació que el club granota ja ha advertit que presentarà per la possible alineació indeguda de Chumi en el partit de València). Els partits d'anada es jugaran dimecres que ve i els de tornada, una setmana més tard. Al Girona li arribaran entre la visita al Betis i el derbi contra el Barça a Montilivi i abans d'una sortida molt important en lliga com és la d'Eibar.

El director esportiu del Girona, Quique Cárcel, es va mostrar ahir molt il·lusionat pel paper de l'equip al torneig del ko. Segons ell al Wanda «s'hi va veure un equip en creixement. La il·lusió que transmetem cada setmana dimecres es va consolidar. Vam eliminar tot un Atlètic al seu camp i sense perdre. Amb 3-2 al minut 84 i podent fer l'empat a tres. És una situacio històrica». Pel director esportiu, al club «som feliços i estem contents tot i saber que el primer es la permanència i no hi ha ningu que no pensi en això. Ara bé perquè no intentar continuar fent història? El míster creu que això és molt bo per les dinàmiques del grup i veure nous jugadors. El que no podem fer és confondre quin és l'objectiu». Per això Cárcel no va amagar que «diumenge tenim un partit molt important (al camp del Betis) i aquest és el camí. Seran setmanes dures i difícils contra equips molt bons. Tothom està il·lusionat i amb ganes d'aportar».

Preguntat per quin rival s'estimaria més a quarts, Quique Cárcel va advertir que «tots són equips Top de la lliga i serà molt complicat sigui quin sigui. Dels que hi ha el que menys m'agradaria seria el Barça (quan va parlar encara no havia trascendit la possible alineació indeguda que deixa la presència dels blauranes a quarts a l'aire) perquè et desgasta molt més a nivell futbolístic. Tot i això tambe seria una festa per tothom». El director esportiu va fer aquestes declaracions durant la presentació del primer fitxatge d'hivern, Raúl García. En la seva compareixença també va parlar del cas Stuani i va admetre que confia que el seu màxim golejador segueixi en l'equip perquè li veu feliç, tot i que es va espantar «una mica» en veure'l a les portades dels principals diaris esportius relacionat amb el Barça.



La renovació de Stuani

«Si apareixen les portades que van aparèixer, espanta una mica i tot pot passar. Però està molt feliç aquí i veig molt més proper que continuï al fet que se'n vagi», va manifestar. A més, la intenció del Girona és que Stuani es quedi «al cent per cent». «Creiem i esperem que així sigui. Queda mercat, però crec que és molt feliç a Girona i sento que vol seguir creixent a aquest club i donar el que està donant», va sentenciar.

El golejador uruguaià, que acumula 12 dianes a la lliga (el tercer màxim realitzador) i una a la Copa (l'1-2 de dimecres al Wanda) acaba contracte el juny de 2020. La intenció del Girona seria millorar-li el contracte, donar-li un any més i ampliar la clàusula de rescissió, que ara està situada en els 15 milions, fins el vint. Les converses fa setmanes que duren i abans que trascendís aquest suposat interès del Barça pel davanter, de 32 anys, eren a prop de concretar-se en entesa.