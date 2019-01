El gran mèrit de ser la bèstia negra de l'Atlètic

« Gironazo al Metropolitano» titulava dimecres al vespre l'edició digital del diari Marca. El Girona acabava de carregar-se l'Atlètic de la Copa del Rei en una fita sense precedents a la història de l'entitat blanc-i-vermella. Una altra pàgina daurada d'aquesta bonica història que viu el Girona i que ahir el va tornar a situar a l'epicentre del futbol estatal. Si primer va ser l'ascens a l'elit, després la victòria contra el Madrid a Montilivi i no fa tant, l'empat al Camp Nou, dimecres el Girona va tornar a fer-la grossa a l'imponent Wanda Metropolitano deixant fora de la Copa tot un Atlètic de Madrid.

Una fita, eliminar els matalassers, d'allò més complicada des que Diego Pablo Simeone n'és l'entrenador. I és que amb l'argentí a la banqueta, l'Atlètic ha recuperat el seu lloc entre els grans, no ja d'Espanya, sinó d'Europa acumulant una Lliga, dues Europa Leagues, dues supercopes d'Europa, una Supercopa d'Espanya i una Copa del Rei, a més a més de disputar dues finals de Lliga de Campions. Un palmarès espectacular del qual se'n desprèn la dificultat màxima de l'empresa feta pel Girona dimecres. I és que des del desembre del 2011 quan Simeone va aterrar al Vicente Calderón en substitució de Gregorio Manzano fins ara només cinc equips havien estat capaços de deixar fora de combat els matalassers en una eliminatòria a doble partit. Des de dimecres, el Girona s'ha afegit al selecte club en què hi són Barça, Madrid, Sevilla, Celta i Rubin Kazan, en diferents competicions.

El Reial Madrid, juntament amb el Barça, són els equips que més han fet la guitza en aquest tipus de competicions a l'Atlètic. L'etern rival madrileny ha deixat fora els matalassers de la Champions League dues vegades (16-17 i 14-15) a semifinals i quarts de final respectivament, a banda de vèncer en les edicions de 15-16 i 13-14 a la gran final. A més a més, el conjunt blanc també va eliminar l'Atlètic a les semfinals de la Copa del Rei 13-14. De la seva banda, el Barça s'ha desfet dels blanc-i-vermells en dues ocasions a la Copa. El curs 16-17 els de Luis Enrique van eliminar-los a les semifinals mentre que el 14-15 ho van fer als quarts de final. En canvi, a la Champions League, l'Atlètic s'ha carregat el Barça un parell d'ocasions a doble partit (13-14 i 15-16). Els altres dos equips d'aquest selecte club que han tingut l'honor de deixar fora l'Atlètic d'un torneig han estat el Celta i el Sevilla. Els gallecs ho van aconseguir als quarts de final de la temporada 15-16 a la Copa del Rei mentre que el Sevilla va fer el mateix a la mateixa ronda la temporada passada. La resta, res. Pel camí ho han intentat 31 equips i cap més se n'ha sortit.



Història del Metropolitano

Al marge de classificar-se per primera vegada pels quarts de final de la Copa del Rei, dimecres el Girona també va entrar a la història de l'Atlètic. El conjunt gironí es va convertir en el primer equip que, com a visitant, marca tres gols al nou estadi dels matalassers, el Wanda Metropolitano. I és que des que la temporada passada l'Atlètic va estrenar la seva nova llar deixant enrere el Vicente Calderón mai fins dimecres li havien clavat tres gols com a local. Els que més s'hi havien acostat van ser el Chelsea, el Sevilla, l'Espanyol i l'Eibar el curs passat i l'Athletic Club enguany, que van ser capaços de fer-n'hi dos. El darrer visitant que va marcar tres gols de l'Atlètic va ser el Las Palmas, també en els vuitens de final de la Copa, de fa dos anys (10 de gener del 2017) al Vicente Calderón, amb un 2-3 que no va servir als canaris per passar pel 0-2 del partit d'anada.

Una darrera dada: de les 101 vegades que l'Atletic ha marcat tres o més gols des que l'entrena Simeone només hi ha un partit en que no hagi acabat guanyant: el de dimecres contra el Girona.