LaLliga va anunciar ahir els horaris de la jornada 22 de Primera. L'Eibar-Girona es jugarà el dissabte 2 de febrer a 3/4 de 9 del vespre i es podrà seguir per beIN. Aquell mateix dia, a 2/4 de 7, hi haurà el Barça-València. Per l'endemà quedaran el Vila-real-Espanyol (12.00) i el R. Madrid-Alabès (3/4 de 9). Jugant dissabte la tornada dels quarts de Copa serà en dimecres.