El dubte sobre qui havia estat l'autor del 3-3 definitiu que va suposar el bitllet per als quarts de final de la Copa dimecres al Metropolitano va quedar resolt ahir. L'àrbitre Mateu Lahoz va presentar un annex a l'acta indicant que l'autor del gol havia estat Doumbia, tal com mostraven les imatges, i no pas Borja García, a qui l'hi havia adjudicat inicialment.