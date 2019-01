Una progressió sense aturador Porro i Valery amb el juvenil A del club

Pedro Porro i Valery han protagonitzat una progressió espectacular. A la imatge superior, captada el 30 d'agost de 2017, hi apareixen els jugadors del juvenil A del Girona de la temporada passada pocs dies abans de començar la lliga de Divisió d'Honor. Porro i Valery són dos més de l'equip. Un any i mig després els carrilers d'aquell equip dirigit per Àlex Marsal són a Primera divisió, protagonitzant a més a més notables actuacions i mostrant un potencial que no té sostre.