El Girona organitza el viatge amb bus a Madrid per 85 euros

El Girona tindrà dijous que ve (2/4 de 10) al Santiago Bernabéu una nova cita amb la seva història. La classificació per als quarts de la Copa per primer cop gràcies al 3-3 al Metropolitano ha permès al conjunt gironí tenir l'oportuntitat d'enfrontar-se a doble partit al Madrid. El conjunt blanc segons va definir el sorteig d'ahir és el rival del Girona als quarts de final i l'anada serà a Chamartín. Per a aquest partit, el Girona no vol que els seus jugadors estiguin sols a l'estadi i confia que l'afició respongui i els faci costat. Per aquest motiu ahir a la nit va llançar una promoció per ser a Madrid dijous donant suport a l'equip. Per 85 euros els socis poden comprar un paquet d'entrada més desplaçament amb autobús a Madrid. L'entrada sola costa 20 euros. Els interessats ja poden comprar-ho a través de la plana web del club. A partir de dilluns a les 9.00 s'obrirà la venda de les entrades al públic en general. El termini per inscriure's al desplaçament s'acaba dimarts (12.00). El bus sortirà de Montilivi a les 8.00 del matí i tornarà un cop acabat el partit. Els que hagin comprat les entrades les hauran de recollir a partir de dilluns (9.00) i fins dimarts (20.00).