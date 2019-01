Montilivi vessarà per veure el derbi contra el Barça diumenge que ve

Si Montilivi no s'omple diumenge vinent, dia 22 (1/4 de 5), per veure el Girona-Barça, faltarà ben poc. El Girona va anunciar ahir que ja no queden entrades a la venda i que les úniques localitats disponibles per al partit són de la classe VIP als diversos sectors de l'estadi. El club fa una crida als abonats que no puguin assistir al partit perquè alliberin el seu seient.

El partit es jugarà finalment a Montilivi després de tota la polseguera que va generar-se arran de la possibilitat que la Lliga el dugués a Miami (Estats Units) per promocionar la competició. Tant el Girona com el Barça van donar-hi el seu vistiplau però finalment Javier Tebas va optar per aturar la proposta veient la negativa de diferents institucions, així com la Federació Espanyola de Futbol, l'AFE i fins i tot la FIFA. La idea de jugar partits de la Lliga als Estats Units s'emmarcava en l'acord de LaLliga amb l'empresa Relevent pel qual es disputaran partits de la competició regular espanyola en territori nord-americà durant els propers 15 anys. El Girona de seguida es va posar a disposició de la Lliga conscient del bon pessic econòmic que rebria en cas que es confirmés el partit lluny de Montilivi. Fins i tot es van fer campanyes de compensació al soci en el partit d'anada contra el Barça al Camp Nou.