Geli: «Tots els jugadors donarien diners per disputar partits així»

Poc van trigar a aparèixer les primeres reaccions a l'encreuament de quarts de final de Copa. A Las Rozas, durant el mateix sorteig, va dir la seva Quique Cárcel, el director esportiu del Girona. No va amagar que el conjunt blanc és «el favorit» per passar a semifinals, perquè té «molta qualitat» i també «disposa d'una plantilla amb moltíssims jugadors».

Ara bé, tampoc va amagar que «venim d'eliminar l'Atlètic i el punt d'il·lusió és clar que existeix». A Montilivi va comparèixer el president, Delfí Geli. «L'eliminatòria és molt atractiva pel club i per la ciutat. Serà una festa del futbol i tota una experiència que hem de gaudir competint amb tot el respecte.

L'ocasió mereix que tothom estigui al costat de l'equip», deia, tot avisant que «ens enfrontarem a un dels millos equips del món». Tot, en una setmana «amb grans partits», perquè també hi haurà el Barça. Res que espanti el vestidor: «Tots els jugadors donarien diners per jugar contra rivals així». I va afegir: «Donarem la cara i farem tot el possible allà i aquí».