«Confiem que ens arribi el premi de sumar els tres punts»

Aferrat a una proposta futbolística que entra pels ulls, el Betis de Quique Setién és un dels conjunts de la Lliga que millor tracta la pilota. Eusebio, que n'és conscient, no només no va amagar la dificultat del partit d'avui sinó que es va desfer en elogis cap al seu rival. «És un equip difícil, ja ho vam veure a la primera volta. Et domina mitjançant la pilota, és valent i agressiu. Fa patir molt els rivals i si no el controles, et posa en problemes. Aquest any, amb les tres competicions, donar el mateix rendiment els està resultant complicat però quan s'hi posa, juga molt bé. Esperem que avui no sigui així». El tècnic val·lisoletà va recordar el partit disputat el passat mes de setembre a Montilivi (0-1), amb el Girona intentant descobrir qui volia ser. «Em queda el record que van portar la iniciativa però que la nostra empenta i la variant tàctica que vam proposar just després d'encaixar el gol ens va permetre tenir opcions serioses per acabar empatant. Haurem de ser més consistents, especialment en l'aspecte defensiu, per ser nosaltres qui s'imposi». Si els blanc-i-vermells han evolucionat, també ho ha fet el Betis, que ha matisat lleugerament el seu sistema en les darreres jornades. «És cert que la teoria diu que l'esquema és pràcticament el mateix, però haurem d'estar preparats per trobar-nos qualsevol cosa. Tenim virtuts, i esperem ser superiors mitjançant això. Sabem que els equips de Setién es troben a gust amb la pilota i ho haurem de controlar, evitant que gaudeixin d'un alt percentatge d'efectivitat».

El Girona està fort anímicament després de la classificació per als quarts de final de la Copa. «És important que el nostre estat d'ànim sigui positiu i estirar-lo, però no ens podem desenfocar: l'objectiu a la Lliga és la permanència. Si ens creiem més del que som, i que podem fer més del compte, ens pot arribar a perjudicar. El Betis ens exigirà molt», responia Eusebio, que va evitar fer una anàlisi extensa sobre què significa enfrontar-se al Reial Madrid perquè la prioritat és guanyar al Benito Villamarín: «El sorteig és el que és, i no hi podem fer res. Ja tindrem temps a pensar en el Madrid, ara només visualitzem el partit d'avui. No ens podem desviar». La capacitat de supervivència dels gironins està més que demostrada tot i no guanyar a la Lliga des del mes de novembre. «Les sensacions són positives, perquè fem moltes coses bé. Estem a prop, i hem de continuar apostant pel nostre joc. La competició és molt igualada i el que podem controlar és només el nostre treball, especialment els automatismes i l'evolució. Estem competint amb personalitat i això ha de centrar els nostres esforços; la resta, no està a les nostres mans. Confiem que ens arribi el premi de la victòria».

El repte s'encareix sense la presència de Stuani, sancionat. «És una baixa important perquè ens dona molt en el nostre joc, en rendiment i eficàcia. Ha fet un número molt important de gols però quan tenim qualsevol baixa, ho afrontem positivament. Aprofitarem tots els recursos, que són molts i bons». Qui va entrar a la llista de 20 homes -n'haurà de descartar dos- és Raúl García, que s'estrena a una convocatòria. «El portem perquè ja ha fet diversos entrenaments amb el grup i té bones sensacions. Està aprenent els automatismes i és bo per a nosaltres que convisqui amb la plantilla. Després ja decidirem si juga o no». A Eusebio no li preocupa la càrrega del calendari. «Tenim jugadors que a la Copa no van participar i avui jugaran, això fa que estiguin descansats. I el factor anímic de la classificació ha de jugar a favor nostre», va finalitzar.



La pitjor ratxa a Primera

El Girona d'Eusebio fa sis jornades que no guanya a la Lliga. Concretament, des del 25 de novembre a Cornella-El Prat contra l'Espanyol, quan va vèncer per 1-3. Des de llavors, ha empatat contra l'Atlètic (1-1), el Getafe (1-1), el Llevant (2-2) i l'Alabès (1-1), i ha perdut amb l'Athletic (1-0) i el Sevilla (2-0). Traduït a números, els blanc-i-vermells només han sumat quatre dels darrers divuit punts en joc. Un fet que els ha impedit superar la primera volta del curs passat, que van concloure amb 26 punts. Aquest any, s'han hagut de conformar amb 24.

Si avui no surt victoriós del Benito Villamarín, assolirà la seva pitjor sequera a Primera Divisió: set jornades consecutives sense somriure. En aquests moments, empata amb els registres de Pablo Machín, que també es va passar sis partits sense guanyar en la temporada de l'estrena a l'elit, on encara va signar uns números lleugerament inferiors, sumant només dos punts dels divuit en joc. En la jornada tres, va perdre contra l'Athletic (2-0); en la quatre, va caure amb el Sevilla (0-1); en la cinc, va sumar el seu primer punt de la història de Primera a domicili contra el Leganés (0-0); en la sis, el Barça el va passar per sobre (0-3); en la set, va empatar a Vigo en un partit absolutament cardíac (3-3); i en la vuit, va tornar a perdre a Montilivi, davant del Vila-real (1-2). Afortunadament, a la nou va guanyar a Riazor i mai més va tornar a pensar en la permanència.