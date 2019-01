Eusebio: "Aquesta derrota ens farà més forts"

Eusebio Sacristán ha valorat la derrota del Girona a l'últim sospir davant del Betis (3-2):

"Per nosaltres aquesta jugada pesa molt després de tot l'esforç. És una llàstima que se'ns hagi anat en orris tot el que teníem. No podem fer-hi res, només seguit insistint i continuar endavant. Hem de mantenir la mentalitat i l'esperit que els jugadors han transmès durant tot el partit. Això ens farà més forts"

"El penal provocat per Douglas Luiz són coses que poden passar. Controles, només veus la pilota i ve algú per darrere. Poses la cama i pena màxima. En veritat, és el reflex del què els demano. No vull que refusin la pilota, sinó que controlin i la passin. Com que el Betis s'ha anticipat, crec que és més mèrit seu. No donarem més voltes al penal i analitzarem el partit que hem fet. Cal felicitar als jugadors per la seva mentalitat en tot moment".

"No puc demanar res més als meus jugadors. Sempre podem millorar i donar una mica més. Fa jornades que no arriba el premi, però només podem esforçar-nos per seguir endavant".

"El rival té les seves virtuts i hem aconseguit posar-los dificultats. Semblava que per un moment érem nosaltres els qui ens emportàvem la victòria, però al final no ho hem aconseguit".

"Els canvis han sorgit arran de les targetes i perquè Pedro Porro i Valery ja havien jugat dimecres. Jugar el partit sencer podia passar-los factura. Volíem reforçar aquesta zona, ho hem fet i l'equip s'ha reforçat amb energia. Llàstima que no ha sortit, consideràvem que era el millor per aquest moment".

"Doumbia ha generat molts problemes a la defensa del Betis. Amb el seu físic i intel·ligència per saber pressionar. Avui ha mostrat tot el que té i és el que confiàvem que tenia quan vam fitxar-lo. Estem contents perquè segueix aportant i entenem que el seu rendiment és bo per nosaltres. A banda de Stuani, tenim més jugadors que poden fer gols".