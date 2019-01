El Girona amaga en tres ciutats entrades del derbi

El derbi català entre el Girona i el Barça que es disputarà el pròxim 27 de gener a Montilivi (16.15 hores / BeIN LaLiga) i no a Miami té encara més motius per engrescar l'afició blanc-i-vermella, desitjosa d'enfrontar-se contra un dels grans equips del planeta. L'entitat de Montilivi va informar ahir que deixarà amagades divuit entrades, repartides en tres cofres amb dues entrades a cada un per les ciutats de Figueres, Olot i Girona, la setmana que ve. Concretament dilluns 21, dimarts 22 i dimecres 23. Per participar-hi, s'haurà de matinar; perquè el club ha avisat que a partir de les 9 del matí posarà la maquinària en funcionament i dirà l'hora exacta per començar a trobar el que podríem considerar un tresor. I no només perquè les entrades per si soles tenen un significat simbòlic i emocional intangible, sinó perquè la resposta de l'aficionat de Montilivi ha estat impecable i el Girona s'ha vist obligat a penjar amb molta antelació el cartell d'entrades exhaurides. Només si els abonats alliberen alguna localitat, encara quedarà algun forat lliure a l'estadi. Ara com ara, tan sols queden algunes llotges VIP.

Un cop el Girona informi de l'inici de «La Gran Recerca», mitjançant Instagram Stories i el seu perfil de Twitter, el rellotge començarà a córrer. Gràcies als seus missatges creatius, els responsables del club han ideat una sèrie de pistes per facilitar la cerca de cada cofre. Perquè es pugui identificar els participants, es recomana lluir algun distintiu (samarretes, bufandes, banderes) del Girona. El primer aficionat que trobi cada cofre serà el guanyador de les dues entrades que l'esperen a l'interior, mentre que les persones que arribin tard encara podran lluitar per algun dels cofres que quedin lliures. Figueres, Olot i Girona viuran una experiència única, amb la qual s'intentarà fomentar l'orgull per uns colors cada dia més arrelats al territori.



Millor assistència històrica

El segon Girona-Barça de la història en territori gironí podria significar la millor assistència mai vista en un partit a Montilivi des de l'aterratge a la Primera Divisió. Fins ara, el màxim nombre de persones en un partit a l'elit es va produir aquesta mateixa temporada, després de l'ampliació feta a l'estiu, amb la graderia retràctil al gol sud, que acull a un miler d'espectadors més durant cada partit de la Lliga Santander. A la jornada dos, en ple mes d'agost, el Girona va rebre el Madrid amb 13.889 espectadors a la graderia. Mai se n'havien vist tants, i segurament la xifra es quedarà petita.

En la temporada de l'estrena entre els millors, el debut contra l'Atlètic va congregar un total d'11.342 espectadors; la remuntada al Madrid a 13.382 espectadors, la més alta del curs, i en el derbi contra el Barça, 12.740 espectadors. La mitjana, segons dades del club, va ser superior als 10.400 espectadors. Això va significar una ocupació del 78%, la quarta més alta de la categoria. Una afluència impressionant de la premiada «millor afició de Primera». Amb el que ha costat arribar, no era per menys.

En un període curtíssim de temps, els abonats a Montilivi tindran l'ocasió de veure com el seu Girona es baralla amb els dos grans clubs de Primera Divisió: el Barça i el Madrid. I fa quatre dies van veure passar-hi l'Atlètic del Cholo Simeone, que va empassegar i va quedar fora de la Copa del Rei després del miracle al Wanda Metropolitano. A falta de saber l'horari de la tornada dels quarts de final d'aquesta competició, tot fa pensar que el partit es jugarà el dimecres 30. Per què? Perquè el dimarts 29 és massa just tenint en compte que es juga el diumenge 27 contra el Barça, i passa exactament el mateix el dijous 31 perquè el Girona juga contra l'Eibar el dissabte 2 de febrer.