Quique Setién: «El Girona sempre ens ha complicat»

Quique Setién va elogiar les virtuts del Girona d'Eusebio Sacristán: «L'hem de tenir en compte perquè és un gran equip. Desitja arribar a les posicions més altes de la classificació, com el Getafe i altres rivals que potser no tenen un gran nom però estan donant un rendiment espectacular». El tècnic càntabre, però, espera plantar-los cara. «Volem guanyar sempre, només faltaria; però el Girona i tothom també ho vol. Cada vegada que hem jugat contra ells ens han complicat la vida. Té bons futbolistes, que fa molt temps que juguen junts i fan bé la feina, així que no serà fàcil. Segur que veurem un domini altern, perquè la seva identitat no els exigeix ficar-se enrere. No tinc cap dubte que ens buscarà les pessigolles». Setién va donar una lliçó d'optimisme: «Escolto moltes opinions, i moltes d'elles oposades; però intento veure les coses des d'un vessant positiu. M'agrada ser així, va amb el meu caràcter. Tots estem exposats i tenim un tant per cent molt elevat que moltes de les coses que fem, no agradin; perquè el Betis té una afició molt àmplia», va valorar, després d'algunes crítiques pel fet de portar tres jornades consecutives sense assolir la victòria. De fet, el Betis només ha sumat un punt dels últims nou en joc, i tan sols en porta dos més que el Girona. «Hi ha molta gent al Betis que entén que els accidents són normals. No pensem en res més que no ens faci ser millors, treballem amb la convicció d'avançar dia a dia. Volem créixer, sumar punts, superar eliminatòries. Fins ara, per sort, ho estem complint. Fins i tot estem per sobre de les expectatives creades», va incidir Setién, que també es va queixar de l'horari fixat per al partit: «Hem arribat a les tres del matí del viatge a Sant Sebastià i el fet de jugar al matí ens treu hores de recuperació. Tenim menys de setanta-dues hores per tornar a estar a punt per jugar, és normal que ens queixem. Suposo que altres clubs també ho fan, però això és el que hi ha», va reblar mentre confirmava que Sidnei i Diego Lainez entrarien a la convocatòria oficial, on no hi ha el migcampista Willian Carvalho, sancionat i que es quedarà a la graderia del Benito Villamarín.