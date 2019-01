La inèrcia positiva ha de servir d'alguna cosa

Arribats a la situació que ara mateix viu el Girona, és important decidir-se per un dels dos camins. Un, el de l'eufòria. Desmesurada o no. Eliminar l'Atlètic de Madrid fa que a partir d'ara tot s'escrigui amb majúscules. El Barça visita d'aquí a quatre dies Montilivi, al bell mig d'una apassionant eliminatòria de Copa contra tot un Reial Madrid. Un final de gener d'autèntic infart. El problema, des d'aquest punt de vista, és que tant parlat de blaugranes i madridistes, gairebé tothom s'oblida del Betis. Precisament, el proper rival. I a la Lliga, la competició que, per a Eusebio i el vestidor, és l'autèntica «prioritat» del club, per més gestes que s'acumulin en l'altre torneig. L'altra perspectiva és la de la raó. La de la serenor i el positivisme. Ventilat l'Atlètic a l'heroïca, preocupar-se per la càrrega de minuts i per l'acumulació és perdre el temps. El millor, en aquest punt, és treure profit de la inèrcia positiva. El 3-3 del Wanda ha suposat una injecció de moral i confiança brutal per al vestidor. En un esport on les dinàmiques tenen un pes important, quan el vent bufa a favor és clau saber-lo aprofitar. Començant per aquest diumenge (12.00, beIN La Liga) al Benito Villamarín. Perquè no ho oblidem. El Betis, per més entitat i més plantilla que tingui, també continua viu a la Copa i ve de jugar el dijous, amb viatge inclòs des de l'altra punta del país. A tot això, els de Quique Setién encadenen cinc partits oficials (entre les dues competicions) sense guanyar, amb tres empats i un parell de derrotes (contra Osca i Reial Madrid). Una inèrcia totalment oposada. Per què no aprofitar-la?

Ara cal posar-hi el punt de realisme. La plantilla del Girona, per més heroïcitats que acumuli, encara és massa curta. Les cames pesen i més després de l'esforç amb l'Atlètic. Eusebio té clar que no vol pensar més enllà d'avui. Ja hi haurà temps per centrar-se en el Reial Madrid. Si la «prioritat» és la lliga, ho demostrarà presentant una alineació ben competitiva. Equip al qual, això sí, li faltarà una peça importantíssima. El pitxitxi Cristhian Stuani no jugarà contra el Betis. Dissabte passat va veure la cinquena groga i haurà de descansar per sanció. Una baixa important, la de l'encarregat de liderar el compte golejador de l'equip. El seu lloc l'ocuparà Seydou Doumbia. L'ivorià s'ha passat bona part de la temporada despertant sentiments contrariats entre l'afició. El seu alt valor de mercat i un currículum prou envejable no s'ha traduït en gols que és el que demana l'afició. Fins dimecres, quan va posar la punta de la bota per desviar el xut de Borja signant un gol d'or que val un bitllet per als quarts de final de la Copa. A Doumbia l'acompanyarà Portu, barallat amb el gol.

A l'esquerra hi ha moltes opcions de tornar-hi a veure Granell, tot i comptar per primer cop amb Raúl García, fitxat aquesta mateixa setmana. El gallec, això sí, podria viure els seus primers minuts. Tampoc es pot descartar del tot la presència de Valery, l'autor d'un golàs que va fer emmudir el Wanda Metropolitano. Tenint en compte que el dijous toca visitar el Santiago Bernabéu, potser el debut del defensa gallec es fa esperar. I allà també poden fer falta els galons de Granell al mig del camp. Qui sap, però segur que Eusebio ho té en compte. Perquè no se li escapa res. Tampoc que Pere Pons serà titular al mig del camp i Bernardo, que ho ha jugat tot, té números de descansar deixant el seu lloc a Alcalá. Juanpe, amb molèsties durant aquests dies, s'ha recuperat i tornarà a ocupar el seu lloc al costat esquerre de la defensa gironina. Bounou, descansat, tornarà a ocupar els tres pals. Qui no sembla que es pugui agafar un respir és Pedro Porro. Però amb 19 anys, qualsevol desitja descansar.

Per la seva banda, el Betis no podrà comptar amb William Carvalho. Va veure la cinquena groga el passat cap de setmana contra el Madrid, pel que compleix cicle i no estarà a disposició de Quique Setién per rebre un Girona que el curs passat va treure-hi un empat a dos i va marxar emprenyat, perquè va perdre dos punts al descompte.