Quique Setién: "No és fàcil sortir amb tants pocs espais"

L'entrenador del Betis, Quique Setién, ha explicat que "assumim que ens podem equivocar" després d'acabar guanyant al Girona al darrer minut (3-2). La remuntada dels d'Eusebuio a la primera part "és una circumstància que en un moment puntual fa mal, però hem de tenir en compte el gran partit que hem fet". "Ens hem posat per darrere en dues accions desgraciades i per això al descans hem parlat amb tranquil·litat per plantejar les coses que crèiem convenients. La resposta dels jugadors ha sigut molt emotiva, sobretot després de rebre la notícia de la mort del pare de Sidnei. No és fàcil sortir amb tant poc espai".