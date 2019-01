S'aparca la copa, ara toca la lliga

No valen eufòries, no val pensar en la Copa, cal deixar enrere el partit de dimecres passat al camp de l'Atlètic i aparcar fins dilluns l'eliminatòria del Madrid. Els andalusos també van passar ronda empatant a dos al camp de la Reial Societat, igual que li va passar al Girona: el valor doble dels gols a camp contrari els va permetre avançar i tindran com a rival dijous vinent l'Espanyol. Avui al Villamarín es presenta un partit complicat, el Betis és un bon equip que lluitarà de nou per entrar a les competicions europees. La setmana passada va perdre a casa contra el Madrid i davant la seva afició voldrà tornar a guanyar per tornar a la dinàmica positiva. Es preveu un duel on el Girona haurà d'estar molt encertat en el treball defensiu, els d'Eusebio es veuran obligats a fer una gran despesa física per poder contrarestar el joc del seu rival: la pressió alta, la intensitat i l'agressivitat per poder augmentar la recuperació de pilota han de ser premisses bàsiques per a un equip que també haurà de mantenir l'efectivitat a la zona de finalització.



La possessió per als andalusos. Avui veurem un Girona que passarà part del partit defensant rere la pilota, ja que davant tindrà uns dels equips que dominen més la possessió mostrant uns registres impressionants cada jornada. L'equip de Quique Setién juga sempre en curt des de la zona d'inici i fins i tot ho fa de forma exagerada, quan els adversaris el pressionen dins la seva pròpia àrea els centrals es despleguen, els mitjos venen a recolzar en curt i Pau López els entrega la pilota per poder elaborar. L'equip té ben treballada la sortida de pilota i la connexió amb la zona de creació però si la pressió del Girona és ordenada i eficient, hi ha la possibilitat de recuperació. Caldrà defensar amb intensitat coordinant els moviments de pressió i replegament amb una norma indispensable; quan es pressioni s'han de reduir espais i fer-ho de manera col·lectiva i quan es replegui cal fer-ho amb les línies juntes i amb el número més gran de jugadors possibles per davant de la pilota. Tot i que en el darrer partit el Betis va jugar amb una defensa formada per dos centrals i dos laterals la majoria d'enfrontaments ho fa amb una defensa de tres centrals i dos carrilers. El més normal és que avui tornem a veure la defensa habitual. Al darrere destaquen com a centrals Marc Bartra i Aïssa Mandi, jugadors amb capacitat per treure la pilota jugada, bons defensors i dominadors del joc aeri. Al seu costat pot tornar Sidney o fins i tot el gironí Feddal mentre que als carrils poden jugar-hi Barragan, Francis o fins i tot Tello. Junior encara està lesionat i per tant haurà d'esperar, ja que no ha entrat a la convocatòria. A la línia defensiva és on haurà d'estirar la pressió el Girona, primer per intentar recuperar i en cas que no sigui possible com a segon objectiu s'ha d'intentar condicionar la sortida de pilota eliminant la connexió amb el mig camp on Guardado ocuparà el lloc de William Carvalho, que està sancionat i tampoc podrà competir.



Lo Celso, Canales, Joaquín. La qualitat tècnica dels jugadors del Betis és indiscutible. El seu entrenador sempre ha estat partidari d'incorporar als seus equips jugadors que tinguin un bon domini de la pilota i que mantinguin la capacitat d'oferir-se sempre per poder-la conservar. Són molts els jugadors que caldrà tenir controlats durant tot el partit, la constant mobilitat i l'intercanvi de posicions que ofereix el plantejament tàctic dels locals obligarà la defensa gironina a realitzar moltes ajudes defensives. Al centre s'ajuntaran jugadors que aporten desequilibri en les accions d'u per u i que tenen molta capacitat d'associació. L'exjugador del Madrid Sergio Canales està en un moment de forma ideal, pot jugar al centre i també a la banda: ràpid en conducció, bon passador i amb bona visió de joc per poder buscar sempre les millors accions també destaca com a llançador de faltes quan estan prop de la porteria adversària. Prop d'ell també jugarà l'argentí Giovani Lo Celso. El jove jugador va arribar cedit pel París Saint Germain i s'està convertint en un futbolista molt important en l'esquema de Setién, autor de quatre gols a la Lliga i de diverses assistències és un jugador molt perillós per a qualsevol adversari. A la banda i també amb opcions de jugar al centre veurem un dels veterans de la competició. Amb trenta-set anys Joaquín Sánchez encara demostra la seva qualitat tan si juga des de l'inici com si ha de sortir com a revulsiu. En atac les possibilitats i els recursos dels sevillans també són múltiples: Sanabria s'entreveu com a titular de davanter centre. El paraguaià amb passat al futbol base del Barça, només ha marcat dos gols però els seus desmarcatges prop de l'àrea serveixen per condicionar els centrals alhora que també crea espais que poden ser aprofitats pels seus companys. Si no juga Sanabria, el davanter centre serà Loren Moron, amb tres gols anotats és un davanter de referència que aporta menys mobilitat però amb molta precisió en les rematades, es desmarca molt bé en espais curts on també té facilitat per guanyar l'esquena als seus marcadors. Com a revulsiu i en cas de poder necessitar més profunditat i velocitat a les bandes Cristian Tello també estarà a punt.



Sense Stuani. Sens dubte avui el Girona jugarà sense el jugador més decisiu que té a la plantilla. La baixa del davanter uruguaià ha de servir perquè el Choco Lozano o Doumbia puguin disposar de nou d'una oportunitat per ocupar la posició de davanter centre. Sense saber-ho la cinquena groga que va veure Stuani el dia de l'Alabès ha arribat en un bon moment de campionat: el davanter va poder jugar a la Copa participant de forma directa i marcant un altre gol decisiu per poder passar ronda i descansarà avui per poder estar de nou preparat pel partit de dijous al Bernabéu. Com està passant en els últims partits la incorporació dels carrilers ha de ser un problema constant per als locals. Pedro Porro, decisiu en els últims gols del seu equip, ha d'aprofitar els espais per la seva banda i, si és possible, ha de poder treure bones centrades que generin opcions de rematada. Pel centre Borja García i Portu hauran d'agafar més responsabilitat i s'han d'erigir com als jugadors que puguin aportar més en l'atac dels blanc-i-vermells.