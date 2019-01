Dembélé no jugarà a Montilivi

Montilivi tampoc veurà Ousmane Dembélé aquesta temporada. Si la temporada passada, el francès va ser baixa en el Girona-Barça arran de la lesió que va patir al camp del Getafe, enguany tampoc vindrà després que ahir es fes un esquinç al turmell esquerre. Dembélé no va poder acabar el partit contra el Leganés al Camp Nou i va ser substituït per Malcom a la segona part. Fins aleshores, el francès estava sent el jugador més destacat del Barça. L'extrem brasiler es perfila també com el seu relleu diumenge a Montilivi contra el Girona.