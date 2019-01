Doumbia és la cara i Douglas Luiz, la creu d´un partit amb un desenllaç fatal

Sense Cristhian Stuani, sancionat, i amb el Choco Lozano fora de combat per culpa d'uns problemes musculars, a Seydou Doumbia se li van obrir les portes de la titularitat a la Lliga. Era tot just la seva tercera a la Lliga després d'Anoeta i Mestalla i, ahir per fi, va ensenyar alguna cosa més del que els aficionats havien vist fins ara. La derrota final entelarà la seva actuació que no va ser intrascendent com algunes de les últimes, sinó tot al contrari. El davanter ivorià va signar el seu millor partit fins ara sent decisiu amb el segon gol i generant amb la seva pressió el naixement del segon. Si Doumbia va ser la cara, Douglas Luiz va ser la creu. El brasiler, que havia entrat de refresc a la segona part, va veure com Lo Celso li guanyava la posició dins l'àrea en l'última jugada del partit i provocava un penal tant infantil com innecessari. Una acció que va costar un punt i que s'afegeix a la de la passada jornada contra l'Alabès en què, en l'intent d'evitar un out, va regalar una pilota al rival i l'acció va acabar amb l'1-1 de Borja Bastón.

Doumbia no va ser el millor del Girona perquè, Borja García va oferir un recital i Pere Pons va signar una altra demostració de pulmons i Portu va donar dues assistències. Ara bé, pràcticament tot el que va tocar ho va convertir en or. Tant és així que al final del partit Eusebio el va elogiar i destacant la seva qualitat en la pressió i les desmarcades. Una pressió seva convidaria Barragán a una mala cessió cap a Pau López i ell se n'aprofitaria per cedir cap a Portu perquè el murcià li deixés el gol en safata de plata a Aleix Garcia. Al cap de vuit minuts, l'ex del Roma va fer el segon amb una oportuna rematada de cap d'una centrada de Portu. Dues accions notables, tot i la derrota, que han d'omplir les reserves de moral i confiança de l'ivorià amb vistes al que queda de temporada. Amb l'equip viu a la Copa, de ben segur que Doumbia tindrà molts minuts en els propers duels contra Madrid i Barça.

Eusebio va destacar el bon partit de Doumbia però no va voler assenyalar Douglas Luiz com el culpable directe de la derrota final. És més, el tècnic el va defensar tot recordant que la consigna és «sempre» sortir amb la pilota controlada. Ara bé, al minut 94 en un partit a fora de casa en què s'està empatant, potser sí que hagués calgut una mica més de contundència o ser més expeditiu. Titular al Metropolitano dimecres passat, i amb només 13 minuts ahir, tot sembla indicar que Douglas Luiz serà titular dijous al Santiago Bernabéu contra el Madrid.