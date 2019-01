El Girona veu com l'avantatge respecte als llocs de descens passa de 5 a 4 punts

El Girona veu com el seu avantatge respecte al descens es redueix un puntet més. I encara sort, perquè el Rayo Vallecano anava guanyant 2-0 a la mitja hora de joc amb els gols de Santi Comesaña i Embarba i va acabar amb 20 punts quan tot feia preveure que acabaria amb 22. En un atac de rauxa, la Reial va esgarrapar un empat de Vallecas gràcies a les dianes de Moreno i Willian José, i els homes d'Eusebio, que encara tenen 24 punts, passen de tenir un +5 a tenir un +4, a divuit jornades per a la fi de la Lliga. Mentre el Rayo es manté a la divuitena posició, qui continua dinovè és el Vila-real amb 18 punts, que tampoc va poder guanyar al costat de la seva afició, empatant a 1 contra l'Athletic, que es va avançar amb un gol de Jaume Costa en pròpia porteria que Ekambi va neutralitzar. En darrera posició continua l'Osca, amb 11 punts.

El Girona, que ha dormit onzè, es veurà superat avui per l'Eibar o l'Espanyol, però encara té molts equips pel mig tot i que cada cop gaudeix de menys marge. El conjunt de Rubi té els mateixos punts (24), l'Athletic un de menys (23), i el Leganés, el Valladolid i l'Eibar van a remolc amb 22. El Celta, amb 21, és el primer equip fora de la línia vermella. De fet, la igualtat és tan gran que del vuitè lloc ocupat per la Reial i la posició de descens que té el Rayo com a inquil·lí, només hi ha sis punts de diferència. La salvació, aquest any, va cara.