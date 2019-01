MASSA CONCESSIONS EN UN PARTIT OBERT

n la majoria de casos aconseguir dos gols fora de casa hauria de ser sinònim de victòria o empat però ahir el Girona va deixar escapar com a mínim un punt en el seu desplaçament al Benito Villamarin. Els visitants van competir com sempre, van ser capaços de capgirar un resultat advers abans d'arribar al descans, van posar contra les cordes un Betis que no estava còmode i quan més bé ho tenien per poder guanyar van cedir dos gols evitables que permetien a l'equip de Quique Setién aconseguir la victòria. El matx es va desenvolupar la majoria del temps al centre, tal i com estava previst el Betis tenia la possessió però un efectiu Girona feia mal quan tenia possibilitats de recuperar la pilota i apropar-se a la porteria de Pau López. L'efectivitat dels visitants en el primer temps, van marcar en les dues arribades que van disposar, semblava que seria suficient per endur-se la victòria però la remuntada per part dels andalusos amb gol de penal i en el temps afegit va deixar sense capacitat de reacció a un equip que acumula una altra setmana sense guanyar



Amb pocs recursos ofensius, dos gols. La baixa del golejador Cristhian Stuani deixava pocs dubtes en la confecció de l'atac d'un Girona que a mesura que recupera jugadors i amb l'aportació dels futbolistes del filial cada vegada disposa d'una plantilla més competitiva. A la baixa per sanció de l'uruguaià, més la de Patrick Roberts que encara no està recuperat, calia afegir-hi la del "Choco" Lozano que no va entrar a la convocatòria per problemes físics. Eusebio va presentar un onze en què destacava la presència en el carril esquerrae del jove Valery Fernàndez ocupant la banda i deixant a la banqueta un Àlex Granell sempre més productiu en el mig camp. Amb Bono, porter de la Lliga, sota pals, la tripleta de centrals la formaven Pedro Alcalà a la dreta, en el lloc de Jonas Ramalho, Bernardo Espinosa a l'eix, posició on s'està convertint en un fix indiscutible, i Juanpe a l'esquerra. En el carril dret, menys ofensiu que en altres partits, vam poder veure novament una de les revelacions de la temporada, Pedro Porro, mentre que al centre tornava la parella formada per Pere Pons i Aleix Garcia. El de Sant Martí Vell era l'encarregat d'omplir una zona del camp on l'adversari es troba sempre còmode amb el domini del joc, la tasca més important a la zona de creació del rival era la recuperació de pilota i al seu costat per ajudar-lo hi jugava Aleix Garcia que ahir passava per davant d'un Douglas Luiz que va sortir a la part final. En atac i després de descansar part important en el partit de Copa de dimecres passat va tornar la parella Portu-Borja García, l'objectiu passava per enllaçar amb un Seydou Doumbia que va intervenir de manera providencial en els dos gols visitants, en el primer va ser ell qui va recuperar una pilota que el carriler dretà Barragán cedia cap a Pau López i en el segon va rematar amb el cap una centrada de Portu.



El Betis també amb tres centrals i dos carrilers. Tot i que en altres ocasions l'entrenador local ha plantejat un sistema de joc amb una línia de quatre al darrera, tres mitjos, dos extrems i un davanter centre ahir Setien va tornar a sortir amb el dibuix que ha repetit més vegades a la lliga. El català Pau López a la porteria, Javi Garcia, Marc Bartra i Aïssa Mandi de centrals i dos carrilers que buscaven en tot moment profunditat per poder atacar, Antonio Barragan a la dreta i un incisiu Cristian Tello a l'esquerra. Al centre amb la baixa per sanció del portuguès William Carvalho van jugar tres futbolistes de qualitat tècnica contrastada, Sergio Canales, que va ser el millor jugador del partit; el mexicà Andrés Guardado, i l'argentí Giovani Lo Celso, sens dubte futbolistes que dominen el control de la pilota, amb molt bona visió de joc i amb capacitat d'aportar desequilibri en una zona on els de Quique Setiéndominen sempre el seu adversari. A la zona de finalització i davant la falta de gol dels andalusos l'entrenador local va apostar per situar d'entrada a dos davanters centres, Tony Sanabria i Loren Moron s'ajuntaven per poder lluitar contra els tres centrals gironins.



Un contracop i el penal eviten la victòria. Amb l'un a dos en el marcador i després d'un primer temps en què el Girona havia fet el més difícil van arribar les concessions d'un equip que va quedar-se a les portes de l'empat. A l'inici de la segona part i en un córner favorable als visitants va arribar el gol de Loren, en la jugada d'estratègia els tres centrals del Girona van anar a la rematada quedant-se Pedro Porro i Pere Pons per protegir la defensa, com que no es va acabar la jugada d'atac el Betis va recuperar la pilota i va organitzar un contracop amb la velocitat suficient per sorprendre i elaborar una jugada que va permetre al davanter local executar un tir creuat lluny de l'abast de Bounou. El gol va ser una llàstima ja que si alguna cosa calia evitar eren les transicions ràpides del rival i sobretot anant per davant en el marcador. Eusebio va moure l'equip protegint les bandes, Porro i Valery tenien groga i estaven molt exigits defensivament i l'entrada de Ramalho i Muniesa va donar més estabilitat defensiva quan el Betis es disposava a atacar. Posteriorment Douglas Luiz va entrar per Doubmia, el canvi deixava com a únic davanter a Portu i la idea era reforçar el mig camp. L'entrada del migcampista brasiler cedit pel Manchester City va aportar poc en atac però si que va servir perquè en una acció dins la pròpia àrea el futbolista provoqués un penal en una jugada en què li va faltar contundència i tenia avantatge per treure la pilota, Sergio Canales va aprofitar l'ocasió i va transformar el tercer i definitiu.



Amb la vista posada al Santiago Bernabéu. Ja es preveia un mes de gener d'allò més intens i més ho serà encara davant la setmana que es presenta. Dijous el Girona disputa l'anada de quarts de final de Copa del Rei davant el Reial Madrid i tres dies més tard rebrà el Barça d'Ernesto Valverde. Arriba el moment de descansar bé per recuperar forces, la càrrega de partits que acumularà l'equip en aquests dies fa que agafi molta més importància el descans i la recuperació que no l'entrenament, és moment de dosificar esforços i plantejar una bona rotació de futbolistes que permeti a l'equip treure un resultat positiu al Santiago Bernabéu per poder traslladar l'eliminatòria de Copa del Rei cap a l'estadi de Montilivi amb opcions de superar ronda pels gironins.