Dembélé estarà quinze dies de baixa i no jugarà aquest diumenge a Montilivi

Afronta el Girona uns dies d'infart, amb el doble enfrontament de Copa contra el Reial Madrid i el derbi d'aquest diumenge a Montilivi amb el Barça. Precisament l'equip blaugrana visitarà l'estadi amb una baixa sensible, la d'Ousmane Dembélé. El davanter francès es va lesionar en l'últim partit de Lliga, davant el Leganés al Camp Nou, i s'haurà d'estar quinze dies de baixa. Ahir se li van fer proves, que van servir per determinar que pateix un esquinç al turmell esquerre. Es parla d'uns quinze dies de baixa. No només es perdrà Dembélé els dos duels de Copa amb el Sevilla, sinó que diumenge no jugarà a Montilivi. Un estadi que, per segon any consecutiu, es queda sense veure en directe l'internacional francès. La temporada passada, el jugador va patir una greu lesió que el va fer perdre's uns quants mesos de la competició. Va coincidir, precisament, amb la visita a Girona, per la qual cosa no hi va poder ser. Aquest diumenge, qui té molts números de suplir Dembélé a l'onze és el brasiler Malcom, qui ja el va rellevar diumenge passat.