Esperant el doble ple a Montilivi

Montilivi fregarà el ple, si no l'assoleix, diumenge en el derbi contra el Barça (1/4 de 5). Divendres passat, el Girona ja va anunciar que no quedaven entrades a la venda i les úniques localitats disponibles són en zones VIP o bé les que els abonats vagin alliberant a última hora. Si diumenge l'estadi bullirà, la setmana que ve també ho farà en el partit de tornada dels quarts de final de la Copa del Rei contra el Reial Madrid. El matx encara no té ni data ni horari però el ritme de venda d'entrades és més que bo i ahir el club informava que ja havia venut més de 10.000 entrades (l'aforament és de 14.500 localitats).

El fet que la Copa del Rei no figurés al carnet obligava els abonats a passar per caixa amb preus que oscil·laven dels 25 als 35 euros. Això sí, per reservar el seu seient calia activar el carnet abans d'ahir al migdia, moment en què, paral·lelament, s'esgotava el primer paquet de localitats que s'havien posat a disposició del públic en general (al preu d'entre 50 i 75 euros) i dels socis, a preu reduït. Ja a la tarda, va sortir una nova tongada d'entrades més grossa, corresponent als llocs d'aquells abonats que no havien activat el carnet, i el ritme amb què s'anaven venent era més que notable. Al capvespre en restaven poc més de 3.000 a la venda al marge de les que el club tingui reservades per a compromissos publicitaris. En 72 hores, s'han despatxat uns 10.000 tiquets per a aquest partit de Copa. D'aquesta manera, tot sembla indicar que l'estadi blanc-i-vermell presentarà dos plens consecutius. Primer diumenge contra el líder FC Barcelona i després, probablement dimecres, davant el Reial Madrid a la Copa del Rei.

Ahir ja hi havia gairebé tres quartes parts de l'aforament venudes. Fins i tot les taquilles de l'estadi van registrar moviment -tant al matí com a la tarda- d'alguns aficionats que van estimar-se més comprar les seves localitats presencialment que no pas fer-ho per internet. Un bon resultat dijous al Bernabéu animarà encara més el ritme de venda d'entrades.

Sigui com sigui, i a manca encara de ben bé una setmana per al partit, tot sembla indicar que Montilivi tornarà a presentar un aspecte de gala per rebre el Madrid. En l'eliminatòria de vuitens de final contra l'Atlètic de Madrid, l'assistència va ser de 7.770 espectadors, mentre que, en els setzens de final davant l'Alabès, 9.240 persones es van aplegar a l'estadi.