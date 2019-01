Messi arribarà descansat a Montilivi

El nou davanter del Barcelona, el germànic-ghanès Kevin-Prince Boateng, ha completat aquest dimarts el seu primer entrenament com a blaugrana i ha entrat en la convocatòria per enfrontar-se demà al Sevilla a la Copa del Rei, en una llista en la qual no figura l'argentí Leo Messi.

El tècnic, Ernesto Valverde, ha deixat fora de l'expedició Messi, en principi per decisió tècnica, encara que sorprèn l'absència del '10' blaugrana tenint en compte que el preparador extremeny ja el va reservar contra el Leganés fent-li jugar només l'última mitja hora de partit.

També és baixa per decisió tècnica el migcampista Sergio Busquets, es perden el partit per lesió el defensa Samuel Umtiti, el migcampista Rafinha Alcántara i el davanter Ousmane Dembélé, i entren en la convocatòria dos centrecampistes del Barça B: Oriol Busquets i Riqui Puig.

En total, Valverde ha convocat 19 jugadors per al partit d'anada dels quarts de final de la Copa del Rei que es disputarà aquest dimecres al Sánchez Pizjuan: Ter Stegen, Cillessen, Semedo, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Vermaelen, Jordi Alba, Rakitic, Vidal, Arthur, Denis Suárez, Aleñá, Coutinho, Malcom, Riqui Puig, Oriol Busquets, Boateng i Luis Suárez.