"Pel Madrid és una exigència; pel Girona una il·lusió"

En futbol, de més grosses se n'han vist i per això, Eusebio Sacristán no tanca la porta que el Girona pugui guanyar la Copa del Rei. En la prèvia del partit de demà d'anada dels quarts de final contra el Reial Madrid, el tècnic castella ha reconegut que es tracta d'una missió "molt difícil" però també ha dit que "no hi ha res impossible".

"Sent realistes, som conscients que l'eliminatòria és molt complicada", ha considerat. En aquest sentit, Eusebio ha reconegut que demà intentaran aprofitar la força de "la il·lusió" que tindrà el Girona per combatre la "obligatorietat i responsabilitat" que té el Madrid per guanyar el títol. "El nostre entusiasme pot ser la força que ens ajudi a passar a la següent ronda", deia .

El tècnic ha donat descans a Pedro Porro i ha confirmat que Raúl García té possibilitats de'estrenar-se demà al Bernabéu. En quest sentit i amb el partit contra el Barça a tocar, el tècnic ha insistit que el Girona intentarà encarar els tres partits "amb les millors condicions possibles".