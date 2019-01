La tornada de quarts de la Copa es jugarà el proper dijous 31 a les 21.30 hores

Si divendres passat es fixaven els horaris de l'anada dels quarts de final de Copa, ahir es va saber el dia i també l'hora del desenllaç d'aquesta eliminatòria. El Girona n'és part implicada per primera vegada a la seva història. Superat l'escull de l'Atlètic a l'heroica, ara toca un altre pes pesant de la competició: el Reial Madrid. Demà, al Bernabéu, primer assalt. I la setmana vinent, tots dos equips es jugaran l'accés a les semifinals a Montilivi. Quan? Ahir se'n coneixien els horaris. Hi havia certa curiositat per veure com es repartiria, tenint en compte que els gironins jugaven, en un principi, partit de Lliga al camp de l'Eibar el dissabte següent. Finalment, s'ha acabat aplaçant el matx d'Ipurua perquè el Girona-Reial Madrid de Copa es disputi el dijous 31 de gener. L'horari, l'esperat: dos quarts de deu de la nit. Tot i que no se sap encara el resultat de l'anada, l'estadi presentarà una molt bona imatge. El club, com va anunciar el dilluns al vespre, ha despatxat ja més de 10.000 entrades, pel que es fregarà el ple.

Les eliminatòries restants ja s'hauran resolt quan li arribi el torn al conjunt que dirigeix Eusebio Sacristán. El València-Getafe es disputarà a Mestalla el dimarts 29 de gener a les 21.30 hores. De la seva banda, hi haurà dos partits el dimecres: Betis-Espanyol (19.30 hores) i Barça-Sevilla (21.30). Rebent el Reial Madrid un dijous, es feia impossible un desplaçament a Eibar dos dies després. És per això que LaLliga s'ha vist obligada a modificar algun horari corresponent a la jornada 22. En un principi, el matx a Ipurua estava fixat per al dissabte 2 de febrer a tres quarts de nou de la nit. No serà així. El Girona visitarà Ipurua l'endemà, diumenge, dia 3, a dos quarts de set de la tarda. Amb aquesta variació, serà el Celta-Sevilla el que ocuparà la franja inicialment reservada per al partit dels d'Eusebio.