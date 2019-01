El Girona necessitarà remuntar si vol seguir endavant a la Copa

Podria haver estat pitjor. No, el resultat que el Girona ha encaixat avui al Bernabéu no és bo. El deixa amb un peu i mig fora de la Copa. Però és que jugava contra tot un Reial Madrid i a fora. Per tant, tornar cap a casa amb un 4-2 en contra és un mal menor, sobretot si durant bastants minuts s'ha estat sotmès pel rival. Quan els de Solari han apretat, han fet mal. Tot i posar-se per davant i fins i tot empatar (2-2) al segon temps, dues fuetades quasi consecutives de Ramos i Benzema han complicat les coses. A tot això, se li suma la lesió de Borja García. I no fa massa bona pinta.

Molts haurien signat marxar al descans amb un 2-1 al marcador. Un bon resultat, tenint en compte l'escenari i sobretot el rival. Però la imatge del que s'ha vist en els primers 45 minuts ha ofert un Girona totalment desbordat. Sí, Lozano ha vist porta en l'únic xut entre pals a centrada de Raúl García. Però la resposta dels de Solari ha estat contundent. No ha deixat respirar als d'Eusebio, incapaços d'encadenar quatre passades seguides, i ha estat qüestió de temps que arribés la remuntada.

Ha empatat Lucas Vázquez aprofitant una de les moltes incursions del sempre perillós Odriozola. Abans, Marcelo ha fet lluir Gorka. El porter, ja amb l'1-1, ha hagut d'aparèixer en una altra internada del lateral dret madridista. A l'altre costat, Vinicius feia el que volia amb Ramalho i Alcalá. Es mastegava el segon, tot i que ha arribat de la manera més innocent. Lozano ha comès penal sobre Vinicius al 41 i Ramos, un especialista, ha marcat a l'estil Panenka. Com sol fer, encara que Gorka s'ha llançat cap a un costat. I si no ha caigut el tercer ha estat perquè el pal ha escupit el remat de Benzema.

Tapar les bandes i fer entrar Bernardo per Alcalá li ha servit al Girona per respirar al segon temps. Tret d'un xut de Benzema que ha rebutjat Gorka amb el peu, el cert és que l'allau del primer acte no s'ha repetit. Almenys d'entrada. A la lesió muscular de Borja García, l'enèsima de la temporada (el seu lloc l'ha ocupat Paik), l'ha seguit una bona ocasió de Lozano que ha obligat Courtois a intervenir. Ha arribat llavors l'acció del 2-2. Llorente ha fet mans dins l'àrea i Granell ha executat el penal a la perfecció. L'escenari era ideal.

El problema, és que els de Solari han tornat a prémer l'accelerador i en només tres minuts de diferència, Ramos (amb el cap) i Benzema han ampliat les diferències. El Madrid s'ha tornat a convertir en l'amo i senyor, amb encara deu minuts pel final. Per fortuna, l'encert ja no els ha acompanyat. Són dos gols de diferència que caldrà eixugar a Montilivi, encara que l'empresa és més que difícil.

REIAL MADRID: Courtois; Odriozola, Ramos, Nacho, Marcelo; Casemiro (Llorente, min. 58), Modric (Kroos, min. 62), Ceballos (Isco, min. 69); Lucas Vázquez, Vinicius i Benzema.

GIRONA: Iraizoz; Ramalho, Alcalá (Bernardo, min. 46), Juanpe, Muniesa, Raúl García; Douglas Luiz, Granell, Borja García (Paik, min. 58); 'Choco' Lozano (Portu, min. 78) i Doumbia.

GOLS: 0-1, Lozano (min. 6); 1-1, Lucas Vázquez (min. 17); 2-1, Ramos de penal (min. 41); 2-2, Granell de penal (min. 66); 3-2, Ramos (min. 76); 4-2, Benzema (min. 79).

ÀRBITRE: Undiano Mallenco (comitè navarrès). Ha amonestat Nacho, Sergio Ramos, Llorente (Reial Madrid); Alcalá (Girona).

ESTADI: Santiago Bernabéu, 50.865 espectadors.