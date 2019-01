La culpa no és de Douglas

Si a falta d'un quart d'hora per acabar un partit exigent vols reforçar el mig del camp i tries Douglas Luiz per davant d'Àlex Granell, la culpa del que pugui passar després no és del jugador escollit, sinó de qui ha pres l'elecció. Diumenge al camp del Betis va ser un penal infantil al darrer minut a causa de la seva excessiva lentitud i una setmana abans, contra l'Alabès, va ser una clamorosa pèrdua de pilota a la banda pel mateix motiu. Tres punts a les escombraries.

En l'any i mig que porta a Girona, encara és l'hora que Douglas Luiz mostri un mínim nivell per a la potent lliga espanyola. L'any passat va tenir un paper secundari. I aquest any, des que es va incorporar a la quarta jornada, ha sigut titular indiscutible. Tornava, segons deien, avalat per una bona pretemporada al Manchester City, club que el va voler inscriure per a la Premier. A diferència d'Aleix Garcia, que tampoc va jugar gaire amb Machín, no ha evolucionat gens. Continua essent lent, previsible i la seva aportació ofensiva és nul·la. Cap assistència i només 6 pilotes centrades (Granell en suma 45) en 12 partits de lliga. I pensar que teníem a la plantilla Rubén Alcaraz, que està fent una fantàstica temporada al Valladolid, i ens hem quedat amb Douglas Luiz.

Una de les decisions més sorprenents d'Eusebio és haver prescindit de la parella Pons-Granell per pilotar el mig del camp. Han sigut dues peces fonamentals en l'exitós Girona dels últims cinc anys. Enguany, només han jugat junts al centre del camp tres partits. Un amb derrota clara contra el Madrid (1-4) i perquè aquell dia Eusebio va jugar amb 4-4-2; Pons i Granell van compartir tasques al mig del camp amb Timor. I dos partits més amb excel·lent resultat final: 0-1 a Vila-real i 2-2 al camp del Barça. Amb l'arribada de Douglas, que es va convertir en titular indiscutible només trepitjar Girona, no hem tornat a veure més el tàndem Pons-Granell, llevat d'uns minuts contra l'Alabès que, per cert, van ser bastant bons.

Després de guanyar a València (0-1) a la desena jornada de lliga, Eusebio va declarar que estava descobrint el potencial de Pere Pons: «No el desconeixia del tot, però no sabia en profunditat el que suposa per a l'equip», va manifestar. Esperem que aviat descobreixi que, avui dia, Douglas Luiz no ha adquirit el nivell suficient per a la Primera Divisió espanyola.



PD: El balanç sempre s'ha de fer al final. Si el Girona es manté a Primera, la trajectòria a la Copa haurà estat fantàstica, però, de moment, segueixo pensant que pels equips modestos i amb plantilles limitades la Copa és un destorb que s'acaba pagant.