En directe: R. Madrid - Girona FC

Doumbia-Lozano, la parella d'atac del Girona per visitar el Bernabéu | Eusebio fa sortir Raúl Carnero d'inici mentre que fa descansar Bernardo, Stuani, Pere Pons i Portu

El Girona juga aquesta nit al Santiago Bernabéu l'anada dels quarts de final de la Copa del Rei i ho farà amb un onze titular amb novetats respecte el que va perdre el diumenge passat al camp del Betis. D'entrada, Eusebio Sacristán ha donat descans a Bernardo, Stuani, Pere Pons i Portu, que s'asseuran a la banqueta. Tampoc jugarà Aleix Garcia, que ha quedat finalment descartat.

Iraizoz és el porter de la Copa i no ha perdut aquest estatus, mentre que al carril esquerre debutarà Raúl Carnero. A la dreta hi haurà Ramalho. Els tres centrals són Alcalá, Muniesa i Juanpe. Douglas Luiz jugarà al mig del camp acompanyat per Granell i Borja García, mentre que la parella d'atac serà la formada per Doumbia i el 'Choco' Lozano.

Aquest és l'onze que presentarà avui el Girona al Bernabéu: Iraizoz, Ramalho, Juanpe, Alcalá, Muniesa, Raúl Carnero, Douglas, Granell, Borja García, Lozano i Doumbia.

De la seva banda, el Reial Madrid de Solari sortirà amb un equip bastant competitiu. D'inici, els blancs saltaran al camp amb Courtois a la porteria; una defensa formada per Odriozola, Ramos, Nacho i Marcelo; al mig del camp, Casemiro, Ceballos i Modric; mentre que al davant, hi haurà Lucas Vázquez, Vinicius i Benzema.

El partit comença a dos quarts de deu de la nit i es podrà seguir en directe pel canal beIN LaLiga.