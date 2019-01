Eusebio: "Lluitarem per superar aquesta eliminatòria"

Les millors declaracions d'Eusebio després del partit contra el Reial Madrid:



"M'ha agradat la intensitat de la nostra segona part. M'ha agradat com hem competit en aquests segons quaranta-cinc minuts".

"L'eliminatòria està difícil però hem afrontat aquesta competició amb la mentalitat de lluitar-la fins al final".

"Garantim a la nostra afició que lluitarem per superar aquesta eliminatòria".

"Hem sortit al camp sense intensitat i sense energia. No hem entrat en l'eliminatòria com hauríem d'haver fet. A la segona part els jugadors han entès que calia ficar una marxa més.

"La nostra prioritat és la Lliga i la Copa serveix perquè jugadors puguin tenir minuts. El nostre objectiu clar és continuar a Primera Divisio´. La copa és un premi, una oportunitat per créixer i per unir al grup. així i tot intentarem passar a la propera ronda però no hipotecarem els nostres recursos que ens puguin posar en perill a la Lliga"