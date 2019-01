«El Girona està fent una bona temporada i té molts punts forts»

Unes hores abans que Eusebio Sacristán aparegués per Montilivi per donar el seu parer sobre el partit de Copa d'avui al Bernabéu, Santiago Solari, el seu homòleg al Reial Madrid, feia tres quarts del mateix. En el seu cas, poc va parlar del Girona. Sol passar això en les rodes de premsa dels grans; i més, quan el rival de torn, sobre el paper, és d'un esglaó inferior. A l'argentí se li va preguntar per uns quants noms propis de la seva plantilla. També pel polèmic gol del blaugrana Luis Suárez el diumenge passat contra el Leganés i pel criteri del VAR. Va tenir resposta per a tot. I sí, també va parlar del Girona. «Està fent una molt bona temporada», el va elogiar. «Contrataca bé, té un molt bon joc a pilota aturada... És un equip amb molts punts forts», afegia. Ara, Solari té coll avall que «hem de posar el focus d'atenció en nosaltres i traslladar tot allò que vam fer bé contra el Sevilla a la Copa».

Per al tècnic, l'única recepta per superar els quarts de final ha de tenir els següents ingredients: «Entrega, compromís, entusiasme i il·lusió». Perquè segons ell, aquesta és «l'única manera de competir». «El cor de tot projecte és el cor del futbolista i que el posin a cada partit», completava. Tret del que pot haver passat en d'altres temporades, Solari reiterava que «veig els meus futbolistes tan connectats a la Copa com també en d'altres competicions, encara que sabem que quan arriba la Lliga de Campions alguna cosa s'encén al nostre interior».

Del Girona, res més. Del possible onze que presentarà avui, alguns dubtes. Un d'ells, saber si hi haurà rotacions, si s'apostarà pels joves o es mantindrà el bloc de la Lliga. «Som una plantilla amb molts jugadors joves i també molts de madurs que han rebut i permeten que els de menys edat creixin gràcies a la seva guia. Però després es genera una competència molt sana. Jugaran els que jo cregui que mereixen ser titulars, va dir». Es va centrar en Marcelo, qui ha perdut el seu lloc a favor de Reguilón. No va concretar qui dels dos jugarà aquesta nit. «Cada partit és nou i diferent. Les coses de la intimitat es queden en la intimitat. Si tinc xerrades o no, ho sabem nosaltres. Després, la competència interna és part de l'essència del futbol. Que tots sentin que puguin jugar i perdre el lloc».

Superat, en part, el problema de les lesions, Solari ja té a disposició alguns jugadors. «Toni (Kroos), Llorente, Mariano i Asensio estan a punt per tornar. Igual que Gareth (Bale) i haurem d'esperar amb Keylor, que són tots ells jugadors importants. Mariano està afinant i ben aviat entrarà», va confessar. Alhora, va advertir que no comptarà amb Javi Sánchez, ja que està suspès per sanció.