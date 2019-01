El Girona ja és a Madrid per jugar a la nit l'anada de quarts de la Copa

L'expedició del Girona ha aterrat aquest migdia a Madrid i ha quedat concentrada en un hotel de la capital a l'espera del partit d'aquesta nit contra el Reial Madrid al Bernabéu. L'equip d'Eusebio confia endur-se un bon resultat que permeti deixar l'eliminatòria oberta i que es pugui resoldre a Montilivi, amb l'afició a favor. El tècnic s'ha emportat els millors homes disponibles i només ha donat descans a Pedro Porro. Cal recordar que diumenge, en lliga, el Barça visita l'estadi.

"El Reial Madrid actualment està recuperant sensacions positives i això fa que sigui més complicat poder sorprendre'ls", deia ahir en la prèvia l'entrenador del Girona, que no obstant això, també va deixar clar que "no hi ha res impossible. Somiar no costa res però hem de ser conscients de la realitat".