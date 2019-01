Iraizoz, Valery i Douglas són els homes més utilitzats a la Copa

Ben pocs es pensaven quan el Girona va quedar emparellat contra l'Alabès en l'eliminatòria dels setzens de final, que l'equip tindria tant de recorregut a la competició. Eusebio Sacristán veia la Copa del Rei com un bon aparador per als jugadors amb menys minuts però l'allau de lesionats que arrossegava la plantilla al mes de desembre feia que el grau de prioritat de la competició fos molt menor. No hagués estat el final del món si l'equip hagués quedat eliminat contra l'Alabès i tampoc hauria passat res si l'Atlètic hagués complert els pronòstics als vuitens de final. Sigui com sigui, amb jugadors del Peralada, homes amb poc protagonisme a la Lliga i una il·lusió in crescendo a cada partit, el Girona s'ha plantat per primer cop a la seva història als quarts de final de la competició.

Seydou Dombia va ser decisiu al Metropolitano la setmana passada amb el 3-3. L'ivorià, juntament amb Lozano, Alcalá o Iraizoz, ha trobat a la Copa els minuts que no tenen a la Lliga. El porter navarrès i el jove Valery Fernández són els futbolistes que han disputat tots els minuts possibles dels quatre partits jugats fins ara (360). El fet de tenir una plantilla molt reduïda d'efectius i encara més amb les lesions de gravetat de Mojica i Aday Benítez ha fet que Eusebio hagi hagut de fer repetir força jugadors titulars a la Lliga en molts partits de Copa. Són els casos de Bernardo, Ramalho, Aleix Garcia i també Borja García. El tercer al rànquing de minuts a la competició del KO és Douglas Luiz (291) per davant del Choco Lozano (287) i Bernardo (283). També han participat activament a la Copa, amb tres partits complets (270 minuts) Alcalá, Muniesa, Ramalho i Aleix Garcia.

La Copa ha estat també on més oportunitats ha tingut Doumbia i on Eusebio ha pogut veure els nois del Peralada. Així, a banda de Pedro Porro, que ja és a tots els efectes jugador del primer equip, el tècnic ha fet servir fins a cinc jugadors més del filial a la competició. Valery és el que més ha jugat i, de fet, l'escalenc ja està plenament en dinàmica del primer equip. També van tenir la seva oportunitat Yhoan Andzouana, Kevin Soni i Èric Montes contra l'Alabès així com Seung Ho Paik davant l'Atlètic de Madrid a Montilivi. Montes, a més va ser l'autor del 2-2 final a Mendizorrotza. El porter José Aurelio Suárez i el davanter Àlex Pachón han anat citats en alguna convocatòria.



Treuen la targeta a Porro

D'altra banda, el Comitè de Competició va estimar les al·legacions presentades pel Girona i va retirar la targeta groga que va veure Pedro Porro contra el Betis. D'aquesta manera, l'extremeny se'n queda amb tres i ja no està amenaçat de suspensió.