Amb l´objectiu de competir i sortir vius del Bernabéu

El Girona assaborirà aquest vespre el premi a la fita assolida ara fa una setmana al Wanda Metropolitano amb l'eliminació de l'Atlètic de Madrid. Una recompensa, el bitllet pels quarts de final de la Copa del Rei, que comporta un nou repte, una nova aventura, una nova il·lusió per a un grup de jugadors que viu al màxim cada partit mentre, alhora, escriu noves pàgines a la història del club. Si ja era complicat i es feia una muntanya intentar eliminar l'Atlètic als vuitens, fer-ho amb el Reial Madrid als quarts, pla ho ha de ser de difícil. Així ho reconeixia ahir el director de l'orquestra blanc-i-vermella, Eusebio Sacristán que, tot i això, en el seu discurs previ al partit apel·lava a barrejar la il·lusió que suposa per al Girona aquesta eliminatòria amb l'habitual i sempre present ambició del vestidor, per fer-ne un còctel explosiu que pugui servir per donar la campanada avui. La dificultat d'enfrontar-se al vigent campió d'Europa a és sempre màxima però d'impossibles en el món del futbol no n'hi ha. L'objectiu és clar: sortir vius del Bernabéu i arribar a dijous vinent amb opcions de classificar-se per les semifinals. Tot plegat però, sense perdre mai de vista que l'objectiu, amb majúscules, de la temporada és la Lliga, on diumenge a Montilivi espera l'altre gran de la competició, el Barça.

Amb la intenció de clavar algun ensurt sortirà aquest vespre el Girona a Chamartín. No hi serà Pedro Porro, el carriler dretà titular a la Lliga. L'extremeny és l'únic jugador a qui el tècnic ha donat descans amb vistes als exigents compromisos dels propers dies. Tampoc no viatgen a Madrid els lesionats Mojica, Aday Benítez, Planas i Roberts, els quals continuen els seus processos de recuperació. El coreà Paik, titular contra l'Atlètic a l'anada, sí que és a la llista. Tal i com ha fet Eusebio en les anteriors eliminatòries, aquest vespre mirarà de gestionar la plantilla tan bé com pugui per encarar els dos partits contra el Madrid i el matx de diumenge davant el Barça. En aquest sentit, homes com Iraizoz, a la porteria, Ramalho, Alcalá i Muniesa, i fins i tot Raúl García, al carril esquerre, tenen el lloc garantit a l'onze titular. Molt probablement, Granell i Douglas Luiz, suplents al Benito Villamarín, formaran el doble pivot. Més dubtes hi ha a la part ofensiva en què Stuani es perfila com la gran referència. Caldrà veure qui l'acompanya i si Lozano està recuperat dels seus problemes físics. L'hondureny, Doumbia i també Portu són les opcions. Els gironins, segons va avançar Eusebio, tenen el pla d'intentar agafar l'esquena dels defenses blancs i la velocitat de Portu podria ser important en aquest sentit.

El Girona es trobarà de ben segur el millor Madrid de la temporada. Els homes de Santiago Solari sembla que comencen a aixecar el vol després d'un partit notable contra el Sevilla el cap de setmana passat al Bernabéu. L'argentí era l'entrenador del Castella en el partit de Lliga a Montilivi en què el blancs van imposar-se per 1-4. Tot i això, analitzant el Girona s'ha adonat del potencial a pilota aturada de l'intensitat dels d'Eusebio. Solari té les baixes per lesió de Keylor Navas, Asensio, Vallejo i Gareth Bale però podria recuperar Toni Kroos i Marcos Llorente. El nou ídol de l'afició blanca, el jove brasiler, Vinicius formarà trident atacant amb Benzema i Lucas Váquez.