«Pel Madrid és una exigència i per nosaltres, una il·lusió»

Es pren el Girona la Copa com una injecció «d'il·lusió». Així ho explicava Eusebio Sacristán unes setmanes enrere, en el debut amb l'Alabès, i poc després, quan al seu equip li va tocar veure's les cares amb l'Atlètic de Madrid. Ara que s'ha passat a quarts per primer cop i que el rival és el Reial Madrid, aquesta il·lusió es manté intacta. O potser, fins i tot s'ha disparat. Arriba l'eliminatòria en un moment delicat, perquè la ratxa sense guanyar a la Lliga s'allarga fins als set partits i perquè el vuitè, aquest diumenge, és contra el Barça. És una setmana d'infart però el tècnic, en comptes de patir-la, el que prefereix és «gaudir-la». Ell i els seus jugadors. «Ens hem guanyat l'oportunitat de disfrutar d'aquesta eliminatòria fent les coses molt bé contra Alabès i Atlètic. Ara volem donar el màxim de nosaltres mateixos per continuar somiant», deia ahir durant la prèvia.

Recordava, com ha fet darrerament, que «el més important és la Lliga» i que diumenge «volem arribar en les millors condicions tant físiques com anímiques». Per tant, hi haurà rotacions. Ara bé, tampoc s'espera una autèntica revolució ni que vulgui llançar la Copa. «Aprofitarem els recursos que tenim, valorant que volem repartir minuts, per competir demà (avui pel lector) en molt bones condicions i arribar al cap de setmana també en les millors condicions possibles». Eusebio vol que el Girona sigui capaç de «plantar cara» al Reial Madrid, encara que sap que el rival no és qualsevol. «Està en un bon moment i ve de fer un partit molt complet, amb ritme i intensitat. El dissabte es va veure un equip potent i poderós. És fort físicament i té qualitat. Haurem d'adaptar-nos a allò que se'ns demani. Estem preparats per enfrontar-nos a un grandíssim equip i sabem que ens trobarem amb moltes dificultats. Si fem les coses molt bé i impedim que siguin ells mateixos, perfecte», valorava. És més, va incidir en la idea que per als blancs, la Copa «és una responsabilitat» i que, en canvi, per al Girona aquesta competició és «una il·lusió».

L'objectiu és «oferir la nostra millor versió» per veure què és el que pot passar. De moment, Eusebio té clar que «la possibilitat de jugar aquesta eliminatòria és molt bonica per al club, l'afició i la ciutat. Ens ha d'omplir d'orgull i hem de gaudir-ho al màxim». I no vol mirar més enllà, encara que se li va preguntar si creu que el Girona té opcions de guanyar la Copa. Després de somriure, això és el que va respondre: «No hi ha res impossible. Somiar, ningú ens ho treurà. Lluitarem l'eliminatòria perquè fer això és el que ens ha permès arribar fins aquí. Sent realistes, hem de pensar que és molt complicat i que hi ha rivals molt potents. Però, per què no somiar?

També va parlar de Raúl García i va confessar que el gallec, fitxat aquest mes de gener, té «opcions de jugar». «Ha arribat bé físicament, està preparat i només li cal agafar de tot els automatismes». Menys clar va ser a l'hora de valorar l'estat físic dels lesionats Roberts, Planas i Aday. «No hi ha moltes novetats al respecte. Continuen amb els seus respectius processos de recuperació».