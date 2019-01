Borja García no jugarà el Girona-Barça

Borja García no podrà jugar el derbi català entre el Girona i el Barça del diumenge a Montilivi, després que el club gironí ha confirmat que el mitjapunta madrileny té una petita ruptura muscular als isquiotibials de la cama dreta. Borja, que s'ho va fer absolutament sol a la segona meitat del partit de Copa contra el Reial Madrid i va ser substituït per Paik, podria estar fora dels plans d'Eusebio Sacristán uns quants duels.

La lesió de Borja s'afegeix a la de Patrick Roberts, Carles Planas, Johan Mojica i Aday Benítez, que continuen a la infermeria. Aquesta temporada, el Girona no està tenint sort i ha tingut diverses complicacions musculars, com les patides per Douglas, Stuani o Portu a finals d'octubre.