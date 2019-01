El Girona tornarà al Bernabéu en partit de lliga el diumenge 17 de febrer a les 12.00

El Girona tornarà al Santiago Bernabéu, on ahir en va sortir derrotat per 4-2 en l'anada dels quarts de final de la Copa, el proper diumenge 17 de febrer a les 12 del migdia. Així ho ha anunciat avui LaLliga en fer públics els horaris de la jornada 24 de Primera divisió. Els gironins van caure al Bernabéu la temporada passada en lliga per 6-3, i en el partit de Copa d'ahir, malgrat anar empatats a dos a un quart d'hora del final, no van poder aguantar un resultat que hauria estat magnífic pel duel de tornada.

En aquesta jornada 24 LaLliga ha programat el Barça-Valladolid pel dissabte 16 a les 20.45h. L'Espanyol, per la seva banda, anirà al camp del València el diumenge 17 a les 16.15. El Girona arribarà al Bernabéu després de dos partits clau per allunyar l'amenaça del descens com seran el del camp de l'Eibar i el de l'Osca a Montilivi.

Martínez Munuera, a la Copa

D'altra banda avui el Comitè d'Àrbitres de la Federació ha anunciat que el valencià Juan Martínez Munuera serà l'encarregat de dirigir el Girona-R. Madrid de tornada dels quarts de la Copa programat per dijous que ve 31 de gener a 2/4 de 10 de la nit a Montilivi. Aquesta temporada també va ser l'encarregat de dirigir el partit de lliga entre aquests dos mateixos equips a l'estadi i que va acabar amb 1-4 pels blancs, amb dos penals a favor indiscutibles i, a l'hora, totalment evitables pels jugadors locals. Martínez Munuera forma part de la història del Girona: va ser ell l'àrbitre de l'ascens a Segona A el 15 d'agost de 2008 en el duel contra el Ceuta (1-0) i també va ser ell el col·legiat del debut a Primera contra l'Atlètic (2-2) el 19 d'agost de 2017.