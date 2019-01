Els gols passen factura

El Girona pot presumir d'haver marcat 7 gols en els 3 partits de Copa que ha jugat a camp contrari. Però l'estadística queda molt difuminda si es té en compte que amb els 4 rebuts ahir al Bernabéu n'ha encaixat 9 en el mateix tram de competició. Cosa que parla poc bé de la fiabilitat defensiva del conjunt gironí.

Ahir, sense anar més lluny, els d'Eusebio van fer dues úniques rematades. Una d'elles de penal. Cosa que practivament ja havien fet igual una setmana abans al Wanda amb tres gols fruit de tres únics xuts a porteria.

A banda del resum golejador, tant a favor com en contra, queda clar que la Copa ja s'ha posat molt difícil. Si bé aquesta és la competició idònia per donar sorpreses, el Madrid hauria de badar molt a Montilivi per quedar eliminat. O sigui que és el moment perfecte per centrar tots els esforços en el campionat de lliga. Començant el pròxim diumenge contra el Barça, un partit que, pràcticament segur, que es perdrà Borja García lesionat i retirat abans d'acabar el partit d'ahir.

I, fins ara, la Copa també ha permès rotacions i que, per tant, tothom hagi pogut participar. I no només en un partit sinó en un total de cinc. Temps suficient per haver vist jugadors aprofitables i d'altres que si l'equip queda definitivament eliminat ja no tornarem a veure en tota la temporada.

I ja que tornem a mirar definitivament cap a la lliga, i que hem parlat dels goles encaixat, queda una gran feina a fer perrquè l'equip torni a deixar la porteria a zero. Cosa que fa moltes setmanes que no s'aconsegueix i que haviat estat la gran arma del Girona en els moments de bon rendiment. Diumenge, cal trencar la ratxa de set partits consecutius sense guanyar en la competició regular, encara que davant hi hagi el Barça.