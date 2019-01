La lesió de Borja García es pot acabar convertint en la pitjor notícia de la Copa

El Girona va encaixar un 4-2 ahir al Santiago Bernabéu que converteix en un objectiu molt complicat eliminar el Madrid dimecres vinent per arribar a les semifinals de Copa, però, més enllà del resultat, la pitjor notícia de la nit per als gironins va ser la lesió de Borja García. El mitjapunta madrileny no va poder acabar el partit, va ser substituït pel coreà Paik en el minut 60, pel que, a manca de la confirmació que donaran les proves mèdiques, és una nova lesió muscular en el Girona aquesta temporada. I no han estat poques.

De moment, sembla clar que Borja García serà baixa demà passat, diumenge en el partit contra el Barça a Montilivi, afegint-se a la resta de baixes que ja té Eusebio: Roberts, Carles i les dues de llarga durada (Aday i Mojica). Anant més enllà, la llista de lesionats d'aquesta temporada en el Girona és molt llarga. Cristhian Stuani, Cristian Portu, Juanpe Ramírez, Aday Benítez, Johan Mojica, Marc Muniesa, Douglas Luiz, Yassine Bounou. Pere Pons, Carles Planas, Patrick Roberts i ara Borja García han estat lesionats en algun moment de la temporada. «Esperem que sigui poca cosa, perquè quedar-nos sense Borja seria un contratemps important», va reconèixer Eusebio en la roda de premsa d'ahir a la nit després del partit al Santiago Bernabéu.

Sense Borja García, Eusebio té un parell o tres d'alternatives per confeccionar els seus onzes inicials en els pròxims partits. El primer és jugar amb Aleix García per davant del doble pivot (tres peces per dos llocs aquí: Pons, Granell i Douglas) i intentant fer la feina, que normalment fa Borja García, de generar fubol per a Stuani i Portu. Les altres dues alternatives són més o menys naturals: jugar amb Stuani, Portu i L0zano junts; o menys experimentades: apostar pel jove coreà Paik, com ja va fer en un dels dos partits de l'eliminatòria anterior davant l'Atlètic de Madrid o en la darrera mitja hora d'anit al Bernabéu.